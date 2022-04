Beleef scooterfun bij kersvers bedrijf van Tineke Vanhooren

Wat is er leuker dan een dag op uitstap gaan met de Vespa? Samen met je familie, vrienden, kennissen en/of collega’s een onvergetelijke dag beleven of op avontuur trekken langs de kustlijn of richting Westhoek, dan moet je vanaf heden bij Tineke Vanhooren en haar echtgenoot en schepen Jan Lievens zijn. Samen zijn ze fan van de Italiaanse scooter en zo ontstond het idee voor ‘VespaFun @ The Beach’.

Nu het zonnetje opnieuw van de partij is en de coronaperikelen van de baan lijken, zijn uitstapjes opnieuw mogelijk en kan ook het toerisme hervatten. Wie eens langs onze eigen kustlijn of Westhoek op verkenning wil gaan en daar een uniek en avontuurlijk vervoermiddel voor wil, kan voortaan rekenen op VespaFun @ The Beach. Het echtpaar Tineke Vanhooren en Jan Lievens, wonende in het mooie landelijke Koekelare, verhuren vanaf heden in Oostende, op 100 meter van de zeedijk, de iconische Italiaanse bromfietsen voor heerlijke en avontuurlijke uitstapjes.

Nieuwe uitdaging

Dat het echtpaar Tineke Vanhooren (42) en haar partner Jan Lievens (35), trotse ouders van Marie (11 jaar) en Remi (8 jaar), van aanpakken weten, is alom bekend. Jan studeerde af als handelsingenieur en runt in Koekelare een bloeiend immobiliënkantoor; Tineke studeerde af als onderwijzeres lagere school en geeft al 20 jaar lang les in het zesde leerjaar van de Engelschool in Ichtegem. “Ik sta al 20 jaar lang voor de klas, maar had nood aan een nieuwe uitdaging”, steekt Tineke van wal. “Het was nu of nooit en hoogtijd om deze stap te zetten. Het pand hadden we al en toen rijpte ook het idee van de Vespa’s. Mijn man Jan en ik zijn allebei fan van de Italiaanse scooter en vonden het wel een leuk idee om daar iets mee te doen. Toch zal ik het onderwijs niet verlaten, want ook deze job doe ik met hart en ziel. Daarom zullen de Vespa’s te huur zijn in het weekend en in de vakantieperiodes. Vanaf maart 2022 startten wij een verhuurbedrijf van Vespa’s nabij het casino van Oostende en op 100 meter van de zeedijk. We zijn het enige verhuurbedrijf in Oostende dat Vespa’s aanbiedt en namen ook het cliënteel over van een nabijgelegen verhuurkantoor in Slijpe”, klinkt het nog bij Tineke.

Acht Vespa’s

Het kersverse bedrijf, dat luistert naar de naam VespaFun @ The Beach, beschikt over acht Vespa’s Primavera 50cc. Daarmee rondsnorren is een unieke ervaring. “Het is een leuke manier om de streek op een vlotte, eenvoudige en stijlvolle manier te ontdekken. Dat kan alleen, met twee of in groep. Een rit met een Vespa is altijd een avontuur. Bij dit Vespa-avontuur kun je gebruikmaken van een gps met een uitgestippelde route. Door onze centrale ligging in Oostende kan je diverse streken ontdekken, zoals de kustlijn richting Middelkerke, Nieuwpoort of richting de Westhoek naar Diksmuide en Koekelare om er de streek toch echt te beleven, de bloemenvelden te ruiken of aan den lijve te ondervinden hoe kronkelig die Westhoekweggetjes wel niet zijn”, vertelt Tineke enthousiast.

Wie een Vespa wil huren, kan kiezen om deze te huren voor een halve (van 14 tot 18 uur) of een volledige dag (van 11 tot 18 uur). En de huurprijs valt best mee. Voor een halve dag betaal je 60 euro en voor een volle dag 80 euro. Alle uitgestippelde routes starten aan het pand in de Koningsstraat 40 in Oostende. “Iedereen vanaf 18 jaar die beschikt over een rijbewijs B is van harte welkom in onze zaak. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen achteraan plaatsnemen op de Vespa. De gps, helm en brandstof zijn in de prijs inbegrepen”, besluit Tineke Vanhooren, die er nog snel aan toevoegt dat ze ook beschikken over een goed-weer-garantie. Dat betekent dat je je rit bij slecht weer kunt verplaatsen naar een latere datum. (Eric Vanhooren)

Reserveren kan online. Meer info vind je op de website www.vespafunatthebeach.be.