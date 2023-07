Beleef exclusieve muzikale momenten op Surfers Paradise in Knokke

Op Surfers Paradise kan iedereen een exclusief muzikaal momentje meemaken.

In samenwerking met SOHNAR en VRT Max werd namelijk dicht bij de hoogwaterlijn een strandcabine geplaatst met daarin een koptelefoon en een knus zitbankje van waar je met zicht op zee alle soundtracks van Knokke Off kan beluisteren. Even afgezonderd van de buitenwereld wegdromen met blik op de horizon, en bovendien gratis voor iedereen. Een niet te missen ervaring, geschikt voor jong en minder jong. De openingsuren vallen samen met die van Surfers Paradise, zijnde elke dag in juli en augustus vanaf 9 uur tot iedereen van het water en/of strand verdwenen is. (DM)