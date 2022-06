Beleef- en Probeer Dag in het Conservatorium aan Zee: “Elk kind de kans geven om te groeien in cultuur”

Het Conservatorium aan Zee nodigt iedereen uit op zaterdag 4 juni 2022 om van hun aanbod te komen proeven. Bezoekers kunnen de instrumenten horen, maar ook voelen en proberen. De toegang is gratis.

Op zaterdag 4 juni 2022 van 13.00 tot 17.00 uur vindt een Beleef- en Probeer Dag plaats in het Conservatorium aan Zee. Er zijn initiatielessen Muziek- en Woordkunstdrama voor zes- en zevenjarigen, korte toonmomenten Woordatelier (doelgroep: 8-12 jarigen en hun ouders), ontmoetingsmomenten met de leerkrachten Instrument en Muziek Spel (doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen).

Ook de Oostendse scholen zijn welkom om kennis te maken met het ruime aanbod van het Conservatorium. Er is een kennismakingsvoorstelling voor het tweede leerjaar en een workshop Woordkunstdrama voor het zesde leerjaar. Geïnteresseerde scholen kunnen meer info opvragen of inschrijven via infodagen@soo.be.

“We willen ieder kind, elke jongere de kans geven om te groeien in cultuur. Met deze Beleef- en Probeer Dag zetten wij dan ook de deur wagenwijd open om hun cultuurbeeld te verruimen en op cultuur ontdekking te gaan. Met onze 2.300 leerlingen die op vandaag participeren aan het deeltijds kunstonderwijs onder leiding van een gedreven lerarenkorps slagen wij aardig in onze opzet”, zegt schepen Bart Plasschaert.

Het volledige programma ontdek je op www.conservatoriumaanzee.be. (FRO)