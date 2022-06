Beleef en ontdek Kortrijk vanuit een watertank: “Het is vooral leuk dat je zelf mag roeien”

Een van de leukste manieren om Kortrijk en de Leiestreek te ontdekken, is zonder twijfel vanop het water. Een bootje huren mét of zonder schipper kan al enkele jaren, maar vanaf deze zomer kan je ook met een watertank langs bekende stadsgezichten als de Broeltorens of de verlaagde Leieboorden roeien. In een grote metalen tank op water peddelen is een unicum in Europa en komt overgewaaid uit Nebraska. Kortrijk werkt hiervoor samen met het Waregemse bedrijf TANKKD.

Na een zware overstroming in een weiland in Nebraska ontdekten lokale boeren dat de drinkbakken voor hun vee konden drijven. Een nieuwe business was geboren, want de bakken werden in geen tijd een gegeerd item. Ook de Kortrijkse Kim Neirynck (34) en partner David Desmet (40) zagen potentieel in het verhaal en startten met hun bedrijf TANKKD een export richting Europa. De bakken doen vooral dienst als originele, gegalvaniseerde buiten(zwem)baden, bloembakken of vuurkorven, maar binnenkort dus ook als origineel watervoertuig om het historisch centrum van Kortrijk vanuit een ander perspectief te verkennen.

Al peddelend ontdek je de oude Leie tussen de Kasteelbrug en de Dambrug met natuurlijk onderweg de verlaagde Leieboorden. Een tank biedt plaats voor twee tot zes volwassenen. Je kan zelf een koelbox, radio of aperitief/lunch meenemen. Aan boord zijn de nodige reddingsvesten voorzien. Het vergt geen kunst om de boot te besturen.

Ook Maxim Govaers (8), het zoontje van Kim, ging samen met Wouter Allijns (schepen van Economie) en burgemeester Ruth Vandenberghe de Leie op: “Het was echt zalig in de drinkbak, maar ook rustgevend. Het is vooral leuk dat je zelf mag roeien. Ik zou het zeker nog eens doen met mijn vriendjes, misschien voor een verjaardagsfeestje.”

Een tanktocht duurt gemiddeld één tot twee uur en kost (onafhankelijk van de tijdsduur) 100 euro (1-4 pers) of 120 euro (5-6 pers). Bij goed weer kunnen de bootjes elke dag van midden mei tot eind oktober varen. De tanks staan (voorlopig) niet standaard opgesteld, dus een reservatie is nodig. Dit kan tot 24 uur vooraf via http://www.tankkd-rafting.be/, 0487/53.09.99 of info@tankkd-rafting.be. De opstapplaats vind je aan de Handelskaai ter hoogte van de Kasteelbrug en Passantenhaven Kortrijk.