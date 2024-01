Beleef een traditionele Schotse gastronomische avond in Talbot House

In Talbot House in Poperinge kan je op 9,10 en 11 februari een traditionele Schotse gastronomische avond beleven.

“Tijdens ons nieuwe concept neemt de Schotse dichter Robert Burns je mee naar zijn Schotse Highlands met tal van Schotse legendes, gezang en doedelzak muziek”, zegt Simon Louagie, manager Talbot Houwe. “Geniet van Live muziek gebracht door ons koor en House Piper, ontdek typisch schotse gerechten, kom alles te weten over Haggis en whiskies, proef vier whiskies (inbegrepen) en toast mee met de traditionele toasts in het Schots zoals de Adress to a Haggis.”

Beleefavond

“Het is een unieke beleefavond die je meesleept naar de Schotse Highlands in het gezellige kader van Talbot House.” De Schotse avond gaat door op 9, 10 en 11 februari. Per persoon betaal je 95 euro. Prijs voor vijf gangen, inclusief aangepaste wijnen, whiskies en alle drank tijdens de maaltijd.