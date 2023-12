Beleef de vijf zintuigen van Kerstmagie in Kasteel du Parc in Vlamertinge

Dit jaar is Kerstmagie terug met een nieuw verhaal in het kasteel du Parc in Vlamertinge. Dit jaar draait alles rond ‘de vijf zintuigen van Kerstmagie’.

“De kasteelheer ontvangt elk jaar zijn omvangrijke familie om samen in het kasteel Kerst te vieren”, verduidelijkt coördinator Cathérine Lamaire het verhaal. “De verwachtingen zijn steeds hooggespannen, het is het familiale hoogtepunt van het jaar. Nostalgie en traditie zijn belangrijk, maar de moderne wereld moet ook zijn plaats krijgen. Dit jaar zit de kasteelheer echter zonder inspiratie en besluit hij de hulp in te roepen van twee wereldberoemde decorateurs, namelijk Mary Mistletoe en Noël du Sapin de Tannebaum. Er wordt een wedstrijd én een thema aan gekoppeld: wie haalt de geest van Kerst, geïnspireerd op de vijf zintuigen, het beste naar binnen?”

“Kerstmagie is opnieuw een magische en theatrale wandeling en een nieuw magisch verhaal met live acteurs. Een betoverende reis door zes prachtige zalen, grandioze decors en fantastische lichteffecten. Jong en oud kan genieten van dit vernieuwde kerstmysterie. Voor en achter de schermen van dit betoverende kerstspektakel steekt een 130-tal vrijwilligers in vier teams – het naaiteam, het decor- en decoratieteam, het cateringteam en het hospitalityteam – de handen uit de mouwen”, besluit Cathérine Lamaire. De tour is helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy’s door de onvermijdelijke trappen in het kasteel. Na de theaterwandeling kunnen de aanwezigen op de foto gaan met de kerstman.