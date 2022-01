Beleef de magie van Harry Potter in Brugge: “Opening van The Wizard Store is een ongelofelijk succes”

Betoverend nieuws voor de Harry Potter-fans: The Wizard Store, voor alle aspirant-Zweinsteinstudenten, heeft de deuren geopend in Brugge. Magische schaakspelen, een pluchen Hedwig of een toverstok: je vindt het er allemaal. En de opening is meteen een succes, zo stellen we zelf vast. “Je krijgt op slag zin om de films te herbekijken.” Op pad in de magische wereld van Harry Potter in Brugge, waar weldra ook een ster uit de films op bezoek komt.

Eind oktober opende een gelijkaardige winkel al in Gent, nu volgt dus Brugge. Sinds kort stap je in de Philipstockstraat, op enkele meters van de Markt, de wereld van Harry Potter binnen. Verwacht geen blitse reclame aan de ingang. Neen, de vermelding ‘Harry Potter’ is meer dan genoeg om mensen te verleiden het pand binnen te betreden.

En toegegeven: de winkel is zeker een bezoek waard. Zelf passeerden we al diverse keren en op elk moment was het gezellig druk. “Harry Potter blijft dan ook iets magisch hebben. Ik krijg op slag zin om terug de boeken te lezen of de films te bekijken”, zegt een van de enthousiaste klanten. Ook toeristen laten zich graag verleiden iets te kopen.

© MM

Dat hoeft niet te verbazen. In de winkel vind je Harry Potter terug in alle vormen: van Smekkies in Alle Smaken tot Zweinstein-sjaals, kleine ketels en Funko-poppetjes. Krijg je er niet genoeg van? Dan heb je geluk, want er is nog meer. Véél meer. Puzzels, spelkaarten, boeken, balpennen, betoverende schaakborden, sleutelhangers… Het aanbod is enorm.

Voor de échte liefhebbers: er is ook een replica van Dumbledore’s Cup te verkrijgen, die te zien is in de eerste film. Uiteraard kunnen ook bedrukte T-shirts, truien en sjaals niet ontbreken. Net zoals de toverstokken. “Fantastisch om zien”, glimlacht een bezoeker. “Jong en oud: iedereen is toch fan van Harry Potter?”

De winkel moet een gevestigde waarde worden in de Brugse binnenstad. Op 19 maart mag de winkel alvast een van de helden uit de Harry Potter-films ontvangen. Mark Williams, beter bekend als Arthur Weasley, komt er dan namelijk langs. Tickets zijn te reserveren in de zaak. Bedoeling is dat er nadien nog acteurs uit de films op bezoek komen. Alle informatie is te verkrijgen in de winkel.

(MM)