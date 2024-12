Bel&Bo sluit acties voor De Warmste Week af met Warmste Bar in de hoofdzetel in Deerlijk

Het gonst van de initiatieven in het kader van De Warmste Week. Ook modewinkelketen Bel&Bo laat zich daarbij niet onbetuigd.

“Samen met alle collega’s van Bel&Bo ‘vlammen’ we al sinds september op tal van manieren voor De Warmste Week”, verduidelijkt marketingmanager bij Bel&Bo Isabel Van Meirhaeghe. “Wekelijks bereidden er warme teams een DIY-ontbijt, -lunch of -vieruurtje: van spaghetti tot een dessertbuffet, van loaded nacho’s tot pannenkoeken. We doen dit nu voor het derde jaar op rij en hopen hiermee ons steentje bij te dragen.”

“Begin november organiseerden we ook een Halloweentocht door ons donkere magazijn met ‘Hallowijn’ en ‘Spooktails’. Op donderdag 12 december sluiten we in ons hoofdkantoor in Deerlijk af met De Warmste Bar en een ‘closet sale’. We halen oude maar nog perfect draagbare kledij op. Die zal tweedehands (intern) verkocht worden met advies van onze stylisten. Dit bij een hapje en een drankje. Onze technische dienst zorgt daarbij voor braadworsten op de barbecue.”