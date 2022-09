“Belastingen niet verhogen en ijspiste wellicht behouden”

Ondanks de torenhoge energieprijzen hoopt Maldegem de inwoners de komende winter opnieuw ijsschaatsplezier te kunnen aanbieden.

Net als de bevolking en de bedrijven hebben ook de gemeentebesturen problemen met de sterk gestegen energiekosten, de kosten van de coronapandemie en de gevolgen van oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Verschillende gemeenten hebben al laten horen dat hun uitgaven door die drie factoren in die mate zijn gestegen dat zij keuzes moeten maken. Nieuw belastingen en/of belastingverhogingen worden niet uitgesloten.

Geplande investeringen zullen uitgesteld worden

Energiekost maal drie

In Maldegem zijn de energiekosten verdrievoudigd (van 700.000 euro naar 2,1 miljoen euro). “Ook wij zullen keuzes moeten maken om de gestegen uitgaven te kunnen betalen. Omdat wij belastingverhogingen willen voorkomen zullen wij besparingsmaatregelen moeten nemen. Geplande investeringen zullen uitgesteld worden en er zullen maatregelen genomen worden om de energiekosten te drukken”, legde burgemeester Koenraad De Ceuninck uit. In tegenstelling tot sommige andere steden en gemeenten heeft Maldegem nog niet beslist om de komende winter de komst van de ijspiste te schrappen. “Wij hebben met de uitbater van de ijspiste nog een overeenkomst tot 2025. Dat contract verbreken zou ons geld kunnen kosten. Ondanks de huidige moeilijke tijd moeten wij als gemeente er mee blijven voor zorgen dat er ontspanningsmogelijkheden blijven in onze gemeente”, gaf de burgemeester nog mee. (LV)