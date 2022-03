Belangstelling in Commandobunker stijgt door oorlog in Oekraïne

Een nieuwe parking en kruispunt verfraaien voortaan de voet van West-Vlaanderens hoogste berg en zijn mysterieuze bunker, die in de toekomst toegankelijker gemaakt wordt met een bezoekerspaviljoen en nog meer parking.

Bij de Commandobunker en aan de voet van de Kemmelberg bij het kruispunt van de Bergstraat en bekende kasseiweg richting top, voerde de provincie onlangs enkele ingrepen uit.

“Het aantal parkeerplaatsen werd verhoogd van 19 tot 32, waaronder 3 voor andersvaliden”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Er is ook een busparking bijgekomen ter hoogte van jeugdherberg De Lork en de omgeving van het kruispunt is nu veiliger voor fietsers en andere zwakke weggebruikers, onder meer door de aanleg van een voetpad. De provincie investeerde meer dan 200.000 euro in dit stuk van provinciedomein Kemmelberg.”

Extra parking

De aanleg van de extra parkeerplaatsen aan de voet van de berg moet de wegname van de parking op de top compenseren. “Daarnaast investeerden we in een vijftigtal parkeerplaatsen in de Kasteeldreef”, aldus Vanlerberghe, die bereid is nog extra parking te voorzien vlakbij de Commandobunker in het kader van nieuwe plannen van het War Heritage Museum (WHI).

“De Commandobunker is het belangrijkste relict van de Koude Oorlog in ons land”, stelt Franky Bostyn, adjunct-directeur van het WHI.

Bezoekerspaviljoen

“In het grootste geheim werd een strategisch hoofdkwartier gevestigd en verborgen in de Kemmelberg, het laatste punt van verdediging bij een mogelijke inval van het Warschaupact, het militair bondgenootschap van de Sovjet-Unie en satellietstaten. Brandend actueel naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en nieuwe dreiging van Rusland en we merken dan ook een stijgende belangstelling voor de Commandobunker.”

“We willen er op termijn een klein bezoekerspaviljoen, dat kwalitatief onthaal en sanitair biedt, en een kleine inleiding over de Koude Oorlog naar aanleiding van een bezoek in de bunker. Zo zullen we de site toegankelijker maken en mooi integreren in de berg.”

(TP)