Belangrijke verkiezing in de Middenkustpolder op komst

Dirk Baeteman (70) uit Leffinge stelt zich opnieuw kandidaat binnen het bestuur van de Middenkustpolder. Hij is momenteel Adjunct-Dijkgraaf en koestert de ambitie om dijkgraaf te worden.

De Middenkustpolder is een samensmelting van vijf polders: de Polder Ghistel-Oost-over-de-Waere, de Groote West-Polder, de Snaeskerke Polder, de Polder van de Watering van Vladslo Ambacht en de Polder van Zandvoorde. Een polder van een goede 21.000 ha en met ongeveer 500 km waterlopen.

Het bestuur is samengesteld uit plaatselijke belanghebbenden. Het waterbeheer wordt er gevoerd door mensen die eigendommen hebben in de laaggelegen gebieden, die er wonen, die het gebied kennen en die er dagelijks vertoeven.

“Het was in 1994 dat er een plaats in de Grootte Westpolder vrij kwam door het overlijden van Jozef Devreese. Toen heb ik de gok gewaagd en mij kandidaat gesteld als gezworene. Later, zo’n 13 jaar geleden werd ik verkozen tot Adjunct-Dijkgraaf”, zegt Dirk.

“De jaarlijkse vergadering beslist over de grote lijnen van het beleid dat de polder de volgende jaren zal voeren. Het bestuur telt 9 leden waarvan er twee mee stoppen, namelijk Dijkgraaf Hilaire Sinnaeve en voormalig Dijkgraaf van de Vladslopolder José Vanheule. Die mensen hebben al heel wat km op de teller met een grote inzet en een grote kennis over het waterbeleid. Daardoor komt er plaats vrij voor 2 nieuwkomers in het bestuur. Van twee gezworen loopt het mandaat ten einde en die kunnen opnieuw herkozen worden”, legt Dirk uit.

Oubollig?

“Ik maak me op vandaag wel heel wat zorgen dat de polders opgedoekt worden omdat ze zogezegd oubollig zijn. We zijn niet tegen modernisering en we moeten uiteraard mee onze tijd maar de roep om de polder af te schaffen is wat al te drastisch. Ik wil er daarom alles aan doen om onze polders te kunnen behouden. Daarom doe ik een warme omroep aan alle ingelanden om op 24 maart aanwezig te zijn op de algemene vergadering en me hierin te steunen”, zegt Dirk Baeteman.

(PG)