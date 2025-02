BEKIJK – Vlaams Dierenminister Ben Weyts roept Brugs bokje Rudolph uit tot asieldier van de maand: “Deze dieren verdienen meer aandacht”

Donderdagmorgen heeft Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts een bezoek gebracht aan het dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge. Hij roept bokje Rudolph uit tot asieldier van de maand. Met die actie wil Ben Weyts meer dierenliefhebbers aanzetten om een dier te adopteren uit een dierenasiel in plaats van naar broodfokkers te gaan.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts gaat op tournee langs de dierenasielen in de verschillende Vlaamse provincies. Donderdag hield hij halt in Het Blauwe Kruis in de Krinkelstraat in Sint-Pieters. Het Brugse dierenasiel kreeg sinds corona een heuse facelift. Er is plaats voor een vijftigtal honden, de meeste hokken zijn zelfs voorzien van vloerverwarming.

Verwaarloosd

Ben Weyts kreeg een rondleiding van Ingrid Beirlant. Momenteel zitten er een veertigtal honden in het Brugse dierenasiel, van wie er vijftien een opvanggezin hebben: “We moeten altijd enkele kooien vrijlaten voor het geval de politie verwaarloosde honden in beslag neemt. Ook wij worden geconfronteerd met West-Vlamingen die bij malafide bendes straathonden uit Oost-Europese landen aanvoeren. De honden hebben vaak vier dagen in een vrachtwagen gezeten en zijn onhandelbaar, zodat de nieuwe baasjes hen snel aan ons afstaan.”

(lees verder onder de video)

Dezer dagen wordt Het Blauw Kruis geregeld geconfronteerd met hoogbejaarde Bruggelingen die naar een woonzorgcentrum moeten en hun hond moeten afgeven. De vergrijzing van onze kustprovincie heeft blijkbaar ook op dat vlak gevolgen. “Vele senioren hebben twee kleine hondjes, vandaar dat we ze ook per twee voor adoptie aanbieden”, aldus Ingrid Beirlant.

Niet gechipt

Ben Weyts woonde ook een kleine ingreep bij: een katje had een wonde aan de poot. De dierenarts van dienst meldde nog dat de helft van de katten die voor adoptie in het dierenasiel arriveren niet gechipt zijn, ondanks de verplichting.

Ingrid Beirlant voegde eraan toe: “We stellen vast dat eigenaars hun dier vaak in zorgwekkende toestand afgeven. Ze zijn niet gecastreerd, hebben heup- of knieproblemen of zelfs een tumor. Het eerste dat onze dierenarts moet doen, is hen opereren.”

Bokje Rudolph

Vervolgens trok Ben Weyts naar de hoeve van het Brugs dierenasiel, dat twee geitjes, een varken en een 36 jaar oude pony onderdak biedt. Hij knuffelde met ‘knor’, probeerde ‘René’ en ‘Rudolph’ te benaderen. Ook al moest de Vlaamse Dierenminister daarvoor door het sluik ploeteren.

Ben Weyts riep het bokje ‘Rudolph’ uit tot asieldier van de maand: “De vorige eigenaar had niet genoeg tijd om goed te zorgen voor dit prachtige dier, en sindsdien wacht Rudolph in Het Blauwe Kruis op een nieuwe thuis. Alle dieren die in een asiel wachten op adoptie verdienen veel meer aandacht.”

Adopteren