BEKIJK – Poolse supporters houden het rustig in Brugse binnenstad

In het centrum van Brugge genieten de Poolse supporters van Jagiellonia Białystok van wat sightseeing en een terrasje. Straks speelt de ploeg in het Jan Breydelstadion voor een plek in de kwartfinales van de UEFA Conference League.

De wedstrijd begint om 18.45 uur en wordt beschouwd als een wedstrijd met verhoogd risico. Het bezoekersvak is volledig uitverkocht, er zijn 1.200 Poolse supporters. Op de Markt is het rustig en genieten de supporters van het waterzonnetje. Er werd gezongen en slogans geschreeuwd maar alles bleef rustig. Zoals steeds bij internationale wedstrijden verzamelen ze op de markt om dan in stoet richting ‘t Zand te trekken en daar op bussen te stappen die hen naar Jan Breydel brengt. Jagiellonia Białystok staat bekend om zijn fanatieke en vurige aanhang, die zijn aanwezigheid graag kenbaar maakt in de steden waar de ploeg speelt. Ook nu maakten ze dit waar, maar voorlopig blijft alles gemoedelijk.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM