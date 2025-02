BEKIJK – Filmpje over werken in de Westhoek onder vuur: “Plagiaat? Ons werk is volledig zelf bedacht en gemaakt”

De Westhoek wil werken in de regio aantrekkelijk maken, en pakte uit met een ludiek filmpje. Het filmpje scoorde meteen goed, dan wel niet voor de gehoopte redenen. Heel wat internetgebruikers merkten op dat ze de mosterd gingen halen bij Rekkems komiek Nicolas Bauwens, en namen het woord ‘plagiaat’ in de mond. “Misschien moet ik in het vervolg ook mijn baard afscheren?”

“Welkom in de Westhoek, de beste plek op aarde om te werken!” Met deze zin start acteur Wouter Bruneel de gloednieuwe video, die de streek als werkgever moet gaan promoten. Leuk en luchtig, al merkten internauten al snel enkele markante details op. De stijl, manier van werken en zelfs de outfit? Het leek volgens hen een platte kopie van het werk dat Rekkems komiek Nicolas Bauwens al jaar en dag brengt. Hij werd ontelbare keren getagd, en daarbij werden erg creatieve uitdrukkingen nauwelijks gemeden. Van “in de Westhoek gebruiken ze een Nicolas van Wish” tot “ze hebben een West-Vlaming op de rommelmarkt gevonden”? Het is maar een greep uit de poëtische reacties die veelvuldig werden gepost.

“Kwaad? Maar neen ik ben niet kwaad. Teleurgesteld, dat toch wel een beetje.” Vanuit Rekkem reageerde Nicolas zelf erg kalm. “Toen ik zaterdag wakker werd, zag ik dat mijn inbox zowat aan het ontploffen was. Ik had die video zelf nog niet gezien, maar toen ik hem bekeek? Laat ons zeggen dat er toch heel wat gelijkenissen zijn. Voor de Facebookers was het duidelijk dat ze me schaamteloos hadden gekopieerd en ze spraken zelfs van plagiaat. Zelf zou ik het zover niet willen drijven, maar het blijft jammer dat ze mij niet eens hebben opgebeld of zo. Ik ben echt wel goed bereikbaar. Misschien moet ik in het vervolg mijn baard afscheren? Dan gaan ze mij hopelijk wel weten te vinden.”

Zelf bedacht

Teleurgesteld is hij wel, al is er van boze gevoelens geen sprake. “En ik smijt ook absoluut geen steen naar Wouter Bruneel. Die draagt in dit ganse verhaal geen enkele verantwoordelijkheid. Hij deed zijn job en deed dat trouwens ook erg goed. Ik heb ondertussen zelf al een filmpje gemaakt om de mensen die mij hebben gesteund, te bedanken. Het doet deugd te zien dat ze in West-Vlaanderen echt wel houden van hun lokale creatievelingen.”

Dat er ophef was ontstaan rond de video, viel ook op bij DVV Westhoek. “In samenspraak met Hannibal, dat het concept voor ons heeft gemaakt, willen we toch een en ander gaan verduidelijken”, klonk het in een korte reactie van communicatiedeskundige Steven Damman. “De beschuldigingen van plagiaat? Die kloppen helemaal niet! Ons werk is volledig zelf bedacht en gemaakt. Dat er visuele overeenkomsten zijn met ander werk, is een samenloop van omstandigheden en dus ook puur toeval. We hebben heel veel respect voor creativiteit en originaliteit en zouden dan ook nooit zomaar iets gaan overnemen of gaan kopiëren. Wie trouwens op het Facebookprofiel van Wouter Bruneel gaat kijken, zal zien dat dit ook zijn dagdagelijkse stijl is.”