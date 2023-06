BEKIJK Berenwelpjes in De Zonnegloed zetten eerste stapjes buiten

In opvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren was het een belangrijke dag. Het luik van het binnenverblijf van de welpjes ging donderdagnamiddag definitief omhoog. Aan de zijde van mama Sandra trokken ze op verkenning. “De kans dat de bezoekers hen te zien krijgen, is groot”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

“De jonge beertjes waagden zich buiten en dat ging veel vlotter dan verwacht”, vertelt zaakvoerder Karel Ackaert enthousiast. De twee berenwelpen staken hun snuit in de buitenlucht en verlieten voorzichtig hun veilige binnenverblijf. Aan de zijde van mama Sandra gingen ze enthousiast op ontdekking. “Ze zijn in hun nopjes en de speeltijd vinden ze enorm leuk. Ze rennen in het rond, klauteren op alles wat ze tegenkomen, en dagen elkaar uit. Het zijn échte beren en stap voor stap gaan ze op ontdekking. Mama Sandra ziet het allemaal graag gebeuren.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Aan de zijde van mama Sandra trokken ze op verkenning. © gf

De berenwelpjes in De Zonnegloed zijn ondertussen vier maanden oud. Hun geboorte kwam als een grote verrassing aangezien niemand op de hoogte was de beer Sandra zwanger was. De Oekraïense beer Sandra beviel op 18 januari onverwacht van twee welpjes in De Zonnegloed. In oktober arriveerde Sandra en haar broer Tishka in het dierenpark De Zonnegloed, nadat ze bevrijd werden uit Oekraïens oorlogsgebied.

Naam en geslacht

“De welpen zijn nieuwsgierig en hun natuurlijke drang naar ontdekking is sterk. Ze wilden graag ontdekken wat er achter het luik van het binnenverblijf was. We gaven ze daarom vorige week al dagelijks de kans om even naar buiten te gaan. Ze bleken toen wel wat minder stoer te zijn dan we dachten. Toen het luik donderdagnamiddag openging viel het allemaal heel goed mee. Het ging helemaal super. Enkele uren later liepen ze al samen met mama Sandra tot helemaal achteraan het buitenverblijf. De kans dat de bezoekers de berenwelpjes zullen zien is nu wel veel groter geworden. Helemaal zalig!”, zegt Karel trots.

Op het geslacht en de namen van de welpen blijft het nog even wachten. “Wanneer welp en moeder er zich goed bij voelen om even afgezonderd te worden, zullen we hier werk van maken. We kiezen bewust om dat op hun tempo te doen. Welzijn komt altijd op de eerste plaats.”

De welpjes kan je elke dag ontdekken, behalve op maandag en dinsdag. Tickets zijn enkel online te verkrijgen via de website.

