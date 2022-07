Bekende Vlamingen fietsen mee ‘In het Wiel van Het Ventiel’ in Kortrijk

Op zaterdag 9 en zondag 10 juli wordt er met ‘In het Wiel van het Ventiel’ gefietst voor Het Ventiel, een buddywerking voor personen met jongdementie. Het tweedaagse fietsevenement heeft plaats aan het Nelson Mandelaplein in Kortrijk.

“We hebben er, met de werkgroep, meer dan een jaar aan voorbereid. We zijn er klaar voor. We zitten niet op het plein zelf, wel pal aan Depart, het zogenaamde Belvédère van het plein. De start is mooi overzichtelijk”, weet Michaël Vannieuwenhuyze.

Bekende Vlamingen

Er zijn ook enkele bekende Vlamingen die meefietsen: Ozark Henry, Bart Schols van VRT en Xavier Taveirne van Het Journaal. Op 10 juli fietsen vijf jongelui – uit de regio Kortrijk-Harelbeke – vanuit Kortrijk naar de Mont Ventoux, voor de gelegenheid omgedoopt tot Mont Ventiel, want ze fietsen voor Het Ventiel.

Op het plein zelf is er ook animatie en zijn er standjes met drankjes en hapjes. Er kan gekozen worden tussen ritten van 18 tot 128 kilometer: van een rustig tot een niet zo gemakkelijk parcours. De eerste ritten starten om 6.30 uur.

Radio Loteling

Naast het fietsen vind je op de evenementensite standjes met info over (jong)dementie en kan je via Virtual Reality en andere tools aan den lijve ondervinden wat jongdementie met je doet.

Verder is er Radio Loteling met onder meer nieuwslezer Xavier Taveirne die garant staat voor boeiende gesprekken en verzoeknummers. Er zijn ook liveoptredens van onder anderen Bart Herman, Rick de Leeuw & Jan Hautekiet en Koen Buyse.