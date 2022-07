Bekende Torhoutse schutter Hugo Biddelo (74) overleden

De bekende Torhoutse schutter Hugo Biddelo is donderdag thuis overleden. Hij is 74 jaar geworden. Hij vocht al een tijdje tegen de spierziekte ALS, bleef zijn goede luim behouden, maar verloor de ongelijke strijd. Hij wordt komende donderdag begraven.

Hugo was dankzij drie opeenvolgende siretitels al zowat 45 jaar keizer van het Torhoutse handbooggild Sint-Sebastiaan (staande wip), de schuttersvereniging waarvan hij meer dan een halve eeuw lid was. Ook bekleedde hij in zijn stad het hoofdmanschap van de Vlaamse Schuttersgilde Willem Tell (liggende wip) en was hij referendaris voor Vlaanderen van de roemrijke Nobele Orde van de Papegay, actief in de schutterswereld. In 1985 behaalde hij een bijzondere titel: kampioen van België met de schietlap.

Magazijnbediende in vrachtwagengarage Spillier

Hugo was uit het Oost-Vlaamse Meerdonk afkomstig. Hij werd op 10 februari 1948 geboren. Hij was sinds 1967 de echtgenoot van Marleen Logghe, die jarenlang haarkapster in Torhout is geweest. Ze woonden geruime tijd in de Doornstraat op de wijk Don Bosco, daarna in de Hoedemakersstraat en nu in Lichtervelde. Ze kregen twee dochters, Sybille en Veroniek (getrouwd met de bekende karatebeoefenaar Peter De Grande). Er zijn drie kleinkinderen Amber, Kjell en Frode Vanmaele en een achterkleinkindje Rémi.

Hugo is eerst enkele jaren beroepsmilitair bij de marine geweest, had daarna een eigen zaak in antiroestbehandeling van auto’s, plus carwash, en werkte uiteindelijk zowat zijn hele loopbaan als magazijnbediende in de voormalige Torhoutse vrachtwagengarage Spillier. In 2008 is hij met pensioen gegaan.

Vurige supporter van Cercle Brugge

Naast zijn schuttershobby trok hij in zijn vrije tijd graag met zijn vrouw naar hun stacaravan aan het Zilvermeer in Mol. Hij kaartte er graag en ging er hengelen. Ook was hij een vurige supporter van voetbalclub Cercle Brugge.

Familie vond hij erg belangrijk. Hij was een doorzetter in alles wat hij ondernam. Tot de laatste dagen van zijn leven probeerde hij vrolijk en optimistisch te blijven, hoewel zijn ziekte hem helaas almaar meer aftakelde.

De uitvaartdienst heeft plaats op donderdag 28 juli om 10.30 uur in de Torhoutse Sint-Pieterskerk (Begr. De Korenbloem).