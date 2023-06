Bekende slager Luc Everaert uit Middelkerke krijgt Gouden Palmen in de Kroonorde

Luc Everaert (78), bekend slager op rust van de gelijknamige beenhouwerij ontving tijdens een hulde de Gouden Palmen in de Kroonorde. Deze nationale bekroning wordt door de Minister van Middenstand voor zelfstandigen uitgereikt als beloning voor 45 jaar arbeid.

Het verhaal van deze mooie hulde start in 2019. Beenhouwerij Everaert wou zijn 80-jarig bestaan vieren. Omwille van de coronacrisis kon het feest niet doorgaan. De bekende bariton en alom gekende koor- en orkestleider Léon-Bernard Giot, die veelvuldig in Middelkerke vertoefd , zag bij zijn bezoek aan de slagerij het spandoek van 80 jaar Everaert. “Ik was verrast dat daar geen koninklijke medaille bij te zien was. Vandaar mijn inzet om Luc Everaert in stilte in de kijker te stellen. Nu zijn we er na vier jaar in geslaagd Luc gepast in de bloemen te zetten en hem de titel voor te schotelen die hij verdient. Dit gebeurde allemaal in het grootste geheim, het moest een verrassing worden”, vertelt initiatiefnemer Léon-Bernard Giot.

Het hutje bij de zee

De aangename verrassing van Luc Everaert werd compleet toen Léon-Bernard Giot tijdens de receptie de gevierde familie bedacht met wat zangwerk. ‘Het Hutje bij de Zee’ bleek meteen een schot in de roos. De kersverse Gouden Palm in de Kroonorde Luc Everaert ziet zijn werk vandaag verder gezet door zijn zoon Lieven, geflankeerd door eega Lindsey. Het ereteken werd naderhand gevierd met een gemeentelijke receptie, aangevuld door een brede waaier van charcuterie en diverse vleeshapjes, aangeboden door de slagerij. Hoe dan ook, het gebaar van de ‘Middelkerkse’ bariton Léon-Bernard Giot laat een bijzonder positieve naklank na.

Op naar 2024, want dan bestaat Slagerij Everaert 85 jaar.