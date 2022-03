Bekende oorlogsveteraan André Vantorre wordt 100 jaar

Oorlogsveteraan André Vantorre werd zaterdag honderd jaar en dat werd extra gevierd. De hele familie, vrienden, een afvaardiging van de Marine, burgemeester Tommelein en schepen Hina Bhatti waren aanwezig in feestzaal Groeneveld.

André Vantorre werd in 1922 geboren in Heist. Hij was getrouwd met Virginie Vandierendonck (+ 2009). Hij heeft twee dochters, vier kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen. André was matroos aan boord van de Mercator, marconist-signaleur op een Engelse mijnveger tijdens de oorlog, eerste stuurman op de loodskotter en 30 jaar zeeloods.

“Mijn papa verblijft sedert 2015 in residentie Stein en sedert 2021 in wzc Monica”, vertelt dochter Annie. “Hij is nog helder van geest, leest veel boeken en kranten met een vergrootglas en volgt het nieuws op tv. Hij kan zich nog verplaatsen met behulp van een rollator. Hij heeft de oorlog van dichtbij meegemaakt. Oostende werd gebombardeerd op 14 februari 1945. Het herdenkingsmonument bevindt zich aan de Visserskaai. Ons vader zat toen op de mijnenveger voor de haven van Oostende. Hij kreeg opdracht om met een roeiboot iets af te geven aan de Engelsen. Toen hij op zo’n 200 m van de Engelse boot kwam, kreeg hij teken dat hij moest opletten. Dat Engels schip is ontploft en André heeft het overleefd.”

André Vantorre woonde in Heist, maar toen hij zeeloods werd, meer dan 60 jaar geleden, moest hij verhuizen naar Oostende. Zijn thuis was aan de Soldatenberg! André Vantorre fungeerde tientallen jaren als voorzitter van de Verbroedering der Oud-Strijders van de Royal Navy Section Belge. Hij was elk jaar present op alle herdenkingsplechtigheden in Oostende.

Van de Marine waren adjudant Herteleer (op rust), Luc Desanghere (fregatkapitein) en Olivier Vogels (woordvoerder Marine) aanwezig om André Vantorre te huldigen voor zijn verdiensten voor de Marine in de oorlog. André kreeg een naslagwerk ‘De geschiedenis van de Belgische Marine’, een schaakspel en twee flessen exclusieve wijn. Burgemeester Tommelein overhandigde de ereschaal van Stad Oostende en schepen Hina Bhatti zorgde voor de bloemen.