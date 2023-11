Bekende kweker Joël Verschoot (67) neemt met allerlaatste veiling afscheid van de duivensport: “De weinige rust eist stilaan z’n tol”

Na bijna een heel leven in de duivensport hangt kweker Joël Verschoot (67) eind dit jaar zijn kiel aan de haak. De sympathieke Ingelmunsternaar raakte in één klap wereldberoemd toen hij in 2019 zijn superduif Armando voor een recordbedrag van 1,2 miljoen euro verkocht. Nu vindt hij de tijd rijp om de fakkel door te geven, maar niet voor hij in een allerlaatste veiling zowat zijn hele kolonie van 215 duiven zal verkopen.

“En zeggen dat het ooit allemaal begon met een eenvoudig duivenhok in de tuin van mijn vader zaliger”, zegt Joël, terwijl hij op diezelfde plek een hele reeks moderne duiventillen overschouwt. “Ik was nog een klein ventje toen ik zelf met de duiven leerde spelen. In die tijd kreeg ik dat bijna automatisch met de paplepel mee. Later heb ik die hobby met plezier overgenomen. In 1978 ben ik hier komen wonen en gaandeweg is het aantal tillen gevoelig uitgebreid. Ik heb mijn passie voor de duivensport altijd gecombineerd met mijn werk in het slachthuis. Een zware job, met vaak amper drie uur slaap per nacht, maar na mijn shift verzorgde ik met plezier mijn prijsduiven.”

Armando, de recordduif

De liefde waarmee Joël over zijn vogels spreekt, ligt mee aan de basis van het latere succes dat hem te beurt viel. Vier jaar geleden maakte zijn wonderduif Armando hem wereldberoemd toen hij na een reeks fenomenale prestaties – waaronder een nationale overwinning in Angoulême, zowat de Ronde van Vlaanderen voor duiven – voor een prijskaartje van maar liefst 1,2 miljoen euro geveild werd. Dat was toen met voorsprong het hoogste bedrag dat ooit op een duif geboden werd, een record dat ondertussen gesneuveld is. Het leverde Armando de bijnaam ‘Eddy Merckx van de duivensport’ op en een jaar later kreeg de vogel zelfs zijn eigen…postzegel. In diezelfde veiling wisselden nog eens 177 duiven van eigenaar, wat de teller op 2,5 miljoen euro winst bracht. Joël werd in één klap miljonair.

Met de voeten op de grond

De meeste mensen zouden het dan wat kalmer aan doen en rentenieren, maar daar dacht Joël niet aan. “Ja, ik heb sindsdien een Porsche Cayenne mét gepersonaliseerde nummerplaat ‘Armando’ en ben een paar keer op reis geweest, maar verder is mijn leven niet drastisch veranderd”, klinkt het.

“Altijd met je voeten op de grond blijven, dat is het motto. De dag na de veiling van Armando stond ik al opnieuw in het duivenhok om mijn andere dieren te verzorgen”, zegt hij.

“Voor Armando was 400.000 euro het hoogste bedrag dat iemand ooit voor een duif betaald had. Wij hebben dat zomaar eventjes verdriedubbeld”

“Het beste bewijs dat geld nooit mijn drijfveer was. Ik deed het nog veel te graag. Nooit hadden wij gedacht dat iemand zoveel voor een prijsduif zou betalen. Voor Armando was 400.000 euro het hoogste bedrag dat iemand ooit voor een duif betaald had. Wij hebben dat zomaar eventjes verdriedubbeld. Daar ben ik uiteraard enorm trots op, maar dat was een werk van jaren toewijding. Kweken is een vak apart, met de juiste verzorging en voeding. De sport is natuurlijk enorm geprofessionaliseerd. In de jaren ’90 had je de Japanners die gek op duiven waren, maar sinds 2010 is dat helemaal naar China verschoven. Het was de rijke Chinese ondernemer Kaier die uiteindelijk Armando en zijn spitsbroeder Contador heeft gekocht.”

Sindsdien verblijven de twee topduiven in een satelliethok ergens in ons land, omdat hen naar China transporteren te risicovol was. “Van hieruit hebben ze al voor verschillende nakomelingen gezorgd, waar het voor hun eigenaar natuurlijk allemaal om te doen is”, aldus Joël.

Toewijding, liefde en vakkennis

Ook in de jaren na Armando bleef Joël imponeren met puike prestaties van zijn duiven, die op hun best vliegen in loodzwaar weer. “Duiven die het harde labeur niet schuwden, net als hun baasje”, knipoogt hij. “Er volgden nog verschillende titels en overwinningen op nationaal vlak, onder andere met nakomelingen van Armando. Dat was niet evident, maar het is wonderwel gelukt. Het geheim van mijn succes? Toewijding en liefde voor je dieren, gecombineerd met vakkennis. Die eigenschappen heb ik ook doorgegeven aan mijn zoon Dieter (38), één van mijn vier kinderen. Omdat hij verder in de sport wil gaan, heb ik nog enkele jaren verder gekweekt, zodat er geen gat zou ontstaan. Dat en het feit dat we sinds een jaar of twee verhuisd zijn naar een nieuwbouwappartement aan de andere kant van Ingelmunster. Het heen en weer rijden en de weinige rust eisten stilaan hun tol.”

Allerlaatste veiling

Voor Joël er helemaal mee ophoudt, loopt er begin december nog een allerlaatste veiling met zijn volledige kolonie, waaronder ook nog zes kinderen van Armando. Goed voor in totaal 215 duiven. “Onder andere topduif Bisty, die vorig jaar nog een belangrijke wedstrijd won en zijn volle broer Baziel gaan onder de hamer”, zegt Joël. “Hoeveel dat dit keer zal opleveren? We hebben er het raden naar, maar we horen dat er nu al interesse is.”

Ter vergelijking: toen topkweker en streekgenoot Gaby Vandenabeele uit Dentergem zijn volledige duivenstal verkocht, leverde dat ruim 5 miljoen euro op. “Het gaat om een vrij jeugdige ploeg duiven, waarvan de oudste van het jaar 2017 zijn, dus er zit zeker nog potentieel in”, aldus Joël.

Opvolging

Toch moet zoon Dieter niet helemaal van nul starten, nu zijn vader al zijn duiven verkoopt. “Ik heb natuurlijk jarenlang geleerd van de beste”, zegt Dieter. “Ik kweekte al langer duiven bij mij thuis in Kachtem en heb er ook al enkele successen mee geboekt. Ondertussen zijn enkele duiven mee met mij verhuisd naar Ingelmunster en kan ik van daaruit aan een nieuwe kolonie werken. Of ik grote ambities heb? Ik wil gestaag groeien. De naam Verschoot is ondertussen een begrip in de duivensport en dat besef ik. Het is een zegen én tegelijk een vloek. Maar net zoals Axel Merckx niet het palmares van zijn vader benaderde, heeft hij toch ook enkele overwinningen op zijn naam geschreven. Ik zou meteen voor zo’n parcours tekenen.”