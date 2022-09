Bekende Kortrijkse onderneemster Valerie Descamps ruilt dagbladhandel om voor Viva Sara shop

Valerie Descamps, bekend Kortrijks onderneemster en momenteel uitbater van een dagbladwinkel in hartje Kortrijk, wordt vanaf zaterdag 15 oktober het nieuwe gezicht van de Viva Sara Shop in de Korte Steenstraat. “Wij zijn blij iemand met zoveel verkoopservaring en liefde voor de stad aan boord te kunnen halen”, zeggen Bart en Peter Deprez.

Valerie Descamps (54) baat sinds begin 2018 haar zaak Dagbladhandel & Geschenken Descamps uit aan de Leiestraat. Daarvoor runde ze de zaak Huis Descamps die ze van haar ouders overnam.

Andere horizonten

Een tijdje terug liet Valerie weten dat ze haar zaak wilde overlaten. “Ik wil graag andere horizonten opzoeken. Ik hou van cultuur, toerisme, architectuur, muziek, lekker eten én de stad Kortrijk. De Broeltorens zien blijft voor mij thuiskomen. Ik mocht dankzij de Dienst Toerisme van Kortrijk voor het magazine Les Ambassadeurs van RTBF als gastvrouw en ambassadeur van Kortrijk onze stad voorstellen via mijn favoriete plekjes. Dat is de trigger die mij overhaalde iets anders te doen, liefst in Kortrijk”, zei Valerie toen aan onze krant.

Nu is de kogel door de kerk. “Ik zat al een tijdje op mijn honger en was op zoek naar een uitdaging waar ik een deel van mezelf kon in leggen. Na enkele interessante gesprekken met Bart en Peter zijn we al snel tot een akkoord gekomen. Ik zie het helemaal zitten”, aldus een opgetogen Valerie.

Ideale profiel

Sinds twee jaar huist in de Korte Steenstraat in Kortrijk de Viva Sara-shop. Je kan er terecht voor meer dan 75 soorten thee, originekoffies van over de hele wereld en tal van accessoires om het beste te maken van je koffie- of theemoment. “De winkel groeit verder door. Steeds meer Kortrijkzanen ontdekken het pand en laten zich adviseren op vlak van koffie en thee. Alleen op personeelsvlak was het wat moeilijk om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te krijgen”, getuigt Bart Deprez. Daar komt nu dus verandering in vanaf 15 oktober.

“Valerie is net als wij erg betrokken. Als dochter van een familiebedrijf weet ze hoe belangrijk klantenservice is voor een zaak als de onze”

Volgens Bart en Peter heeft Valerie het ideale profiel voor hun winkel. “Valerie is net als wij erg betrokken. Als dochter van een familiebedrijf weet ze hoe belangrijk klantenservice is voor een zaak als de onze. Bovendien steekt ze haar liefde voor de stad niet onder stoelen of banken. En dat is fijn. Uiteraard krijgt Valerie eerst een doorgedreven cursus die haar de wondere wereld van koffie en thee nog beter moet leren kennen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.”

Meer tijd voor mama Catherine

“Eens een overnemer gevonden is voor haar krantenwinkel, treedt ze voltijds in dienst. Zo raakt de personeelsploeg van Viva Sara compleet en komt er voor mama Catherine, sinds jaar en dag het gezicht van de winkel, eindelijk wat tijd vrij om het wat kalmer aan te doen. Vergis je niet, ons mama verdwijnt niet uit beeld, daarvoor blijft ze veel te gedreven. Alleen zal het nu minder van moeten worden, en kan ze haar tijd wat meer verdelen over de winkel in Kortrijk, onze nieuwe shop in Waregem en het moederhuis in Vichte. En niet te vergeten: haar tomeloze inzet om via haar jaarlijkse kunstveilingen geld in te zamelen voor goede doelen in regio Kortrijk.”