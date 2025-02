Bekende Eddy Merckx-dubbelganger Frans Geldof hangt zijn fiets aan de haak: “Voor mij is dit hoofdstuk afgesloten”

De rode vod is in zicht voor Frans Geldof (65): de bekende Eddy Merckx-dubbelganger, die in binnen- én buitenland furore maakte, houdt er straks mee op. Hij wil zijn collectie truitjes verkopen en de verzameling fietsen schenken aan een museum. “Het is best mogelijk dat ik nog naar de koers zal gaan maar niet meer als Eddy Merckx, gewoon als mezelf. Voor mij is dit hoofdstuk stilaan afgesloten.”

Twintig jaar geleden, toen het Natourcriterium in Diksmuide plaatsvond, zag Frans zijn kans om als Eddy Merckx rond te rijden. “Ik droomde er al mijn hele leven van, ik was en ben nog steeds helemaal in de ban van Eddy Merckx. Het was ook opvallend hoeveel mensen me zeiden dat ik op hem geleek. Ik dacht ook: “ik moet er niet lang meer mee wachten want als Eddy sterft moet ik er ook niet meer aan beginnen. Dus op mijn 45ste, toen het Natourcriterium doorging in Diksmuide voelde ik me er klaar voor en stapte op de fiets om mee te rijden, volledig als Eddy. Toen is het beginnen boomen: ik werd overal uitgenodigd en ging daarnaast ook vaak op eigen initiatief meerijden. Ik reed Luik Bastenaken Luik, de ronde van Vlaanderen, de proloog van de Giro in Luik, een etappe in de Ronde van Frankrijk en nog heel wat meer klassiekers. Het leven als Eddy Merckx is heel bijzonder, telkens weer verrassend. Ik had toen niet kunnen denken dat het zo groot zou uitgroeien, maar ik heb er wel van genoten.”

Haar kleuren

Frans is gehuwd met Sybille Vandemaele, zij hebben twee dochters en twee kleinkinderen en wonen in Woumen deelgemeente van Diksmuide. “In het begin reageerden sommige mensen wel eens een beetje smalend, maar dat is snel veranderd. Nu kennen heel wat mensen mij, weten ze dat ik heel toegankelijk ben en komen ze gemakkelijk een praatje maken. Ik krijg ook heel wat uitnodigingen, bijvoorbeeld om het peloton op gang te trekken bij een koers, om op te treden bij verenigingen en zelfs tot in het buitenland word ik gevraagd. Om op Eddy Merckx te kunnen blijven lijken, kleur ik al een hele tijd mijn haar zwart omdat Eddy zelf ook zwart haar had in de periode waarin ik hem uitbeeld. Het meest bekend ben ik in mijn Molteni -uitrusting die is voor de mensen blijkbaar nog altijd heel herkenbaar. Om mee te kunnen blijven fietsen, train ik heel wat, dat is gezond en zo blijf ik in conditie.”

“Ik was te gast in tal van televisieprogramma’s en krijg zelfs post uit het buitenland”

Frans was ook te gast bij diverse tv- en radioprogramma’s. “In hoeveel programma’s ik gekomen ben, is moeilijk te zeggen maar in ieder geval wel in Het Zesde Zintuig, ook 1000 Zonnen en Garnalen, Brood & Spelen, de Generatieshow, Iedereen Beroemd, Ook getest op mensen en natuurlijk ook in Superfans. ik nam ook deel aan het Sporza-evenement 24 uur Mont Ventoux, ik was live op Jim TV, ik trad op bij de première van Allez Eddy in Kinepolis in Gent omdat Eddy zelf niet kon of wilde komen, bij de viering van 40 jaar Touroverwinning van Lucien Van Impe en op een sponsor-fietstocht met toenmalig minister-president Kris Peeters, om er maar een paar te noemen. Maar ik kreeg ook heel wat uitnodigingen uit het buitenland. Zo was ik te gast in het Nederlandse sportprogramma Holland Sport , daar volgden ze mij van bij het ontbijt tot in de Ronde van Frankrijk , in de concertzaal Tivoli Vredenburg in Utrecht stond ik op de planken in de Muur On Tour, een grote wielertheatershow in aanloop van de start van de Tour in Utrecht. Ik was daar verschillende dagen. Ik heb ook heel wat telefonische interviews gedaan. Dat zijn allemaal heel mooie herinneringen”, mijmert Frans.

Koud als ijs

“Maar het mooiste is toch wel de ontmoeting met Eddy Merckx zelf, als was hij allesbehalve vriendelijk. Het was in Kapelle-op-den-Bos. Daar werd een fietstocht voor het goede doel georganiseerd. Ik had gereageerd op de oproep van een krant om foto’s van lookalikes van je idool in te sturen. Daardoor mocht ik dus meefietsen.”

Frans Geldof bij enkele truitjes uit zijn verzameling. © ACK

“Natuurlijk was ik verheugd om eindelijk eens officieel Eddy Merckx te ontmoeten, maar het werd een kille ontmoeting. Ik heb zoveel ontzag voor hem, ik bewonder hem en durf hem bijna niet te benaderen maar hij was koud als ijs tegen mij. Vraag me niet waarom, ik weet het ook niet. Maar blijkbaar ben ik niet de enige tegen wie hij zo doet want ik merk dat heel wat fans tegenover mij, als lookalike, ook heel schuchter doen. Ik stel hen dan op hun gemak en laat hen vlot een foto nemen. Toch blijft het een mooie herinnering!”

Cadeaus van fans

De hype rond Frans nam steeds en al snel had hij een schare eigen fans. “Het is niet te geloven hoeveel mensen mij kennen en met mij op de foto willen. Velen steken mij ook geschenken toe en daar zit werkelijk van alles tussen: van zadels over materiaal om aan de fiets te werken tot flyers en foto’s. Echt ongelofelijk en mooi toch, een soort erkenning. Ik ontvang ook veel brieven, niet enkel uit eigen land maar ook uit het buitenland. Ik bracht ook ooit nog een single uit met het West-Vlaams Gemiengeld Vintekoor. Ik mocht met veel vedetten meerijden en kwam zo met heel veel sterrenners in contact. Het was een heel mooie tijd maar nu voel ik het niet meer zo. De inspiratie is er niet meer en ondertussen ben ik 65 jaar. Wel rij ik nog mee met de wielertoeristen maar optreden als lookalike zal ik niet meer doen. Het is mooi geweest.”

Frans destijds in actie als Eddy Merckx op de Muur van Geraardsbergen. © SK

Frans houdt er dus mee op, nog niet meteen maar zeker dit jaar. “Het is mijn bedoeling de truitjes te verkopen, de fietsen, allen replica’s, en het materiaal wil ik schenken aan een museum. Alle fietsen heb ik volledig zelf ontworpen naar de fiets van Eddy Merckx. Ik heb er heel wat uren ingestoken om alles precies zo te krijgen als bij de fiets van Merckx. Het is best mogelijk dat ik nog naar de koers zal gaan, maar niet meer als Eddy Merckx, gewoon als mezelf. Voor mij is het hoofdstuk als lookalike van Eddy Merckx afgesloten.”