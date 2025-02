Bekende boekenreeks Tiny blaast 70 kaarsjes uit: “Pure nostalgie”

De bekende boekenreeks over Tiny blaast zeventig kaarsjes uit en dat wordt ludiek gevierd met een expo in de bib kerk Hille in Zwevezele.

Bedoeling is de bezoekers mee te nemen in de magische wereld van het iconische meisje. “Tiny is pure nostalgie, die nog steeds vreugde brengt in de harten van jong en oud”, vertelt schepen voor Cultuur Brecht Warnez.

Woensdag 5 maart wordt de expo tussen 14 en 17 uur geopend met heel wat gratis activiteiten, zoals voorleesmomenten, knutselactiviteiten, een ritje op de draaimolen, een foto maken met Tiny of je eigen Tiny-boek ontwerpen (tel. 051 65 04 40). De expo loopt tot en met 27 maart in de bib kerk Hille, Wingenesteenweg 2A in Zwevezele.