Bekend hotel Petit Rouge in Blankenberge gered van de sloophamer

Twee West-Vlaamse projectontwikkelaars slaan de handen in elkaar om de Petit Rouge, het bekende hotel met de gele gevel, te herontwikkelen.

POC Real Estate was al eigenaar van de aanpalende site en kocht begin vorig jaar samen met ION ook de Petit Rouge op. Samen willen ze het volledige terrein de komende jaren een nieuw gezicht geven. “Precieze plannen zijn er nog niet, maar ondertussen werd wel al een eerste studieronde opgestart. We willen samen met het schepencollege van Blankenberge bekijken wat de best mogelijke invulling zou kunnen zijn”, zegt Kristof Vanfleteren van ION.

Atlantikwall

“Het is alleszins onze bedoeling om het historisch erfgoed zo goed mogelijk te bewaren en te integreren op de nieuwe site. Daarnaast kijken we of we kunnen breken met de typische Atlantikwall – de klassieke appartementsgebouwen op de Zeedijk – en meer kunnen differentiëren. Maar het belangrijkste is dat we er een gedragen project van willen maken waar Blankenberge en zijn inwoners mee van kunnen profiteren.”

Het verhaal van de Petit Rouge gaat al terug tot de jaren 1860, toen de Blankenbergse horecafamilie Pauwels er een café startte met het populaire aperitiefdrankje ‘petit rouge’, een soort porto met kersensmaak. De naam van het drankje bleef verbonden met één van de eerste gebouwen op de Blankenbergse zeedijk. Later werd het door de socialistische mutualiteit De Voorzorg uit Limburg gebruikt als vakantiecentrum, maar in januari 2020 sloot het hotel voorgoed de deuren.

Eerdere plannen om de Petit Rouge te slopen en er een volledig nieuw wooncomplex in de plaats te zetten, worden nu dus naar de prullenbak verwezen.