Bekegemse Foie Gras reageert op Vlaams verbod op dwangvoeding: “Foie gras voortaan importeren uit Frankrijk”

“Wij zullen uiteraard de nieuwe Vlaamse wetgeving volgen en onze productie van foie gras stopzetten. Maar de handel in deze delicatesse blijft bestaan. We zullen daarom samenwerken met Franse producenten en foie gras blijven verkopen in onze winkel”, zegt Filip Callemeyn van Bekegemse Foie Gras in Ichtegem. Met die woorden reageert hij op het verbod op dwangvoeding dat in 2023 ingaat in Vlaanderen. Vlaams minister Ben Weyts wil dierenwelzijn op de Europese agenda zetten om definitief foie gras te bannen.

Het laatste bedrijf dat foie gras produceert in Vlaanderen, Bekegemse Foie gras in de Doornhoekstraat in Ichtegem, stopt met het gebruik van dwangvoeding. Vanaf 1 januari 2023 wordt Vlaanderen dwangvoeding-vrij. “Dat is ongeveer een jaar vóór de vooropgestelde deadline van eind 2023”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

Vijf afvloeiingen

Er is een compensatieregeling getroffen tussen het bedrijf Bekegemse Foie Gras en de Vlaamse Overheid. “We nemen opnieuw afscheid van een achterhaalde praktijk – net zoals we gedaan hebben met onverdoofd slachten, blokstaarten en de pelsdierkweek”, zegt Ben Weyts. “Dwangvoeding is nog steeds economisch winstgevend, maar als beschaafde samenleving vinden we dierenwelzijn belangrijker. Er is een rechtvaardige financiële regeling voor de mensen achter het bedrijf”.

Filip Callemeyn zag de bui al lang hangen: “De Vlaamse overheid was hiermee al vier jaar bezig. Bijgevolg hebben wij de vijf personeelsleden die betrokken waren bij de productie van foie gras langzamerhand laten afvloeien. Het is dus niet zo dat er nu plots vijf mensen op straat komen te staan. In onze winkel blijven we met vier personeelsleden werken.”

Compensatie

Ongetwijfeld heeft ook de compensatieregeling meegespeeld in de tijdige en snelle beslissing van het Ichtegemse bedrijf. “De Vlaamse Overheid voorziet in een rechtvaardige compensatie, maar het bedrag van die compensatie zou wel zakken naarmate de producent langer wachtte. Zo was er een duidelijke financiële stimulans om al vóór de deadline te stoppen met dwangvoeding voor de productie van een zo vet mogelijke lever”, aldus minister Ben Weyts, die blij is dat het bedrijf niet per se tot het bittere einde wou doorgaan met dwangvoeding.

Ook met Kerstmis anno 2022 staat er bij veel families foie gras op het menu. Er is nog altijd veel vraag naar. Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet veranderen in 2023. Bijgevolg wordt het verbod op dwangvoeding in Vlaanderen handig omzeild. “Wij zullen samenwerken met Franse producenten van foie gras, die delicatesse invoeren en verkopen in onze winkel”, zegt Filip Callemeyn.

Europese strijd

Vlaams minister voor dierenwelzijn Ben Weyts beseft dat de strijd tegen dwangvoeding moet nu verder gevoerd worden op Europees niveau: “Er is vrij verkeer van goederen binnen Europa, wij kunnen dus niet verbieden dat Belgische bedrijven foie gras uit Frankrijk invoeren. Het is nog altijd zo dat er onrealistische eisen verbonden zijn aan de productie van foie gras: een eendenlever moet vetgemest worden tot 300 gram, een ganzenlever tot 400 gram. Dat is zes tot tien keer het gewicht van een gezonde lever van een gezond dier.”

“In de praktijk betekent dit dat de dieren hun eten door de strot krijgen met dwangvoeding. De dieren worden letterlijk ziek gemaakt. Je kunt geen foie gras bereiden zonder dwangvoeding. Maar de Franse regering ligt dwars en wil die productie van foie gras niet stopzetten of afbouwen.”

“Vlaanderen wil binnen Europa het voortouw voor meer dierenwelzijn. Een beschaafde samenleving heeft de verdomde plicht om vermijdbaar dierenleed ook maximaal te vermijden. In 2024 is België voorzitter van de Europese Unie. We hopen dat ons land dat feit aangrijpt om dierenwelzijn hoog op de Europese politieke agenda te plaatsen. Er is nood aan een volledig produciteverbod van foie gras in heel Europa.”