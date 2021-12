Bekaert-site in Ingelmunster niet alleen voor lokale bedrijven

Ruim een jaar geleden kondigde de firma Bekaert in de Meulebekestraat in Ingelmunster aan dat de plaatselijke vestiging gaat sluiten. Het gemeentebestuur wil deze site voorbehouden voor lokale bedrijven, maar de West-Vlaamse gouverneur Decaluwé heeft deze beslissing vernietigd na een klacht van de firma Bekaert.

Op 4 december 2020 kregen 63 arbeiders, 29 bedienden en 3 kaderleden van de Ingelmunsterse firma Bekaert te horen dat het bedrijf na 55 jaar de deuren sluit. Daarmee komt het terrein van zo’n 8,1 hectare weldra leeg te staan.

Het gemeentebestuur wil het terrein indelen in nieuwe kavels en wil vooral regionale bedrijven de kans geven om er zich te vestigen. De gemeente zou graag 75 procent van de grond voorbehouden voor lokale bedrijven. Pas na enkele jaren zou de resterende grond – indien dan nog niet verkocht – verkocht kunnen worden aan bedrijven van buiten de gemeente.

Grotere groep kopers

Dat plan stoot echter op verzet. De nv Scheldestroom, de vennootschap die het onroerend erfgoed van Bekaert beheert, diende klacht in bij gouverneur Carl Decaluwé. Het bedrijf wil de lokale beperking weg en hoopt zo een grotere groep kandidaat-kopers aan te trekken. De gouverneur gaf de nv gelijk. Volgens de wetgeving mag een bedrijf dat in Ingelmunster gevestigd is niet als criterium gelden voor toekenning van de kavels. (Patrick D.)