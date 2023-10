Bejaardenhuisjes maken plaats voor project met 19 wooneenheden in Roeselare

Woonmaatschappij Thuiswest start wellicht dit jaar nog met de sloop van 20 bejaardenhuisjes aan de Ronde Kom in Roeselare. Er komen 19 wooneenheden in de plaats in een hedendaags concept met respect voor het verleden.

De twintig bejaardenhuisjes werden gebouwd in 1934 naar ontwerp van René Doom door de Samenwerkende Maatschappij ‘Het Rousselaarsch Werkmanshuis’, de vroegere benaming van ‘De Roeselaarse woning’. Thuiswest heeft door de overname van ‘De Roeselaarse Woning’ de mogelijkheid om een nieuw sociaal woonproject te realiseren binnen een erfgoedsite.

Deze erfgoedwoningen liggen rond een binnenpleintje aan de Ronde Kom. Begin de jaren 90 werden de bejaardenhuisjes gerestaureerd, waarbij raam- en deurwerken werden vervangen. De bejaardenhuisjes werden eveneens uitgebreid door de keuken te verschuiven naar de koer zodat er meer plaats was voor de leefruimte. “Het spreekt voor zich dat de woningen intussen niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen”, stelt architect Jo Vaneeckhout. “Daarom wordt nu over gegaan tot sloop van de bebouwing op de site om te starten met een kwalitatief nieuwbouwproject. Qua grondoppervlakte gaan we van 43 m² naar 83 m² per wooneenheid.”

Groen binnenplein

“In ons ontwerp hebben we sterk rekening gehouden met de bestaande situatie met respect voor de erfgoedsite. Het concept van het aangenaam wonen rond een groen binnenplein werd behouden en versterkt in zijn functie. Het ontwerp is er gekomen na een lang voortraject met de stadsdiensten en met de kwaliteitskamer. Wegens een historische verontreiniging staat er een bodemsanering van deze projectgrond gepland door OVAM om de grond te saneren.”

“Er worden 19 woonentiteiten gebouwd met 2 slaapkamers voor zowel alleenstaanden als voor kleine gezinnen. De architectuur is rustig en functioneel. Bij de nieuwe woonentiteiten in het binnenplein, erkend als erfgoed, wordt er opnieuw gekozen voor de gele baksteen. De woonentiteiten gelegen aan de buitenkant van beide vleugels worden licht contrasterend uitgevoerd in een grijze gevelsteen, hetgeen de hedendaagse architectuur benadrukt en aansluit op de architectuur van de omliggende projecten. Dit nieuwbouwproject zal een verdere impuls geven aan de Ronde Kom en zijn omgeving.”

Sociaal project

“Wij vinden het als stad zeer belangrijk dat het erfgoed bewaard blijft, dat er kwalitatief wonen wordt voorzien én dat het een sociaal project blijft. We hebben heel veel aanvragen gekregen van promotoren om grotere appartementen op de site te bouwen maar we hebben telkens de boot afgehouden. Met de invulling van Thuiswest kon iedereen zich vinden.”

“Dit wordt echt een ‘warme hoek’ in de stad”, besluit schepen Bart Wenes die eveneens voorzitter is van Thuiswest. “Naast deze nieuwe sociale woningen is er aan de overkant van de Ronde Kom het nieuwe palliatieve dagcentrum in het vroegere moederhuis en komen er de nieuwe verpleegsterschool van Ic Dien en de nieuwbouw waar de Barnum en VISO onderdak zullen vinden.” (PS)

Voor de omgevingsaanleg en infrastructuur kan De Mandel beroep doen op subsidies van de Vlaamse Overheid.