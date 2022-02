Bejaarde man met Alzheimer uit Brugge werd misleid door vertegenwoordiger van energieleverancier

Het bejaard echtpaar Gisèle Ameye (87) en Robert Smet (88) uit Sint-Kruis Brugge is in een Kafkaiaanse nachtmerrie beland. Netbeheerder Fluvius dreigt ermee hun gas en elektriciteit af te sluiten. De aanleiding? Een man met Alzheimer werd misleid door een vertegenwoordiger.

Jo Smet, de woedende zoon van het bejaard echtpaar, contacteerde onze redactie: “Eind september 2021 belde een dame van energieleverancier Lampiris aan bij mijn ouders, die een sociale woning betrekken in de Twaalf Gemeten in Sint-Kruis.”

Alzheimer

“Ze stelde voor om ‘eens te berekenen’ hoeveel het hen goedkoper zou uitkomen, als zij overstapten. Mijn mama voelde zich goed met het contract bij Luminus en wou niet veranderen. Toch maakte die vertegenwoordiger een contract op, dat mijn vader ondertekende. Papa lijdt aan Alzheimer en herinnert zich niet meer wat hij deed.”

Enkele dagen later belde Jo Smet die dame op, met de vraag om het nieuwe contract te annuleren: “Ze beloofde meermaals aan de telefoon dat ze dat zou doen, we moesten ons geen zorgen maken.”

Hoger voorschot

“Maar begin november kregen mijn ouders van Lampiris een voorschotfactuur van 189,07 euro. Dat was 116,07 euro meer dan het sociaal tarief dat ze met hun vast contract bij Luminus moesten betalen! Ik stuurde meteen een klachtenbrief naar Lampiris, met de eis om het oude contract bij Luminus opnieuw in voege te laten treden. Tegelijkertijd heb ik de ombudsman gecontacteerd.”

Mijn hoogbejaarde ouders zijn bang dat ze binnenkort zonder gas en elektriciteit vallen

“Er werd mij in november gezegd en per email bevestigd dat mijn ouders die voorschotfactuur niet moesten betalen en dat er alles aan gedaan wordt om het contract te annuleren en over te zetten naar de oorspronkelijke leverancier aan de voorwaarden die mijn ouders voordien hadden. We moesten zelf niets ondernemen.”

Maar op 11 januari 2022 kregen Gysèle Ameye en Robert Smet een brief van netbeheerder Fluvius, met de mededeling dat ze sinds 2 november 2021 zonder contract zitten en 15 dagen de tijd krijgen om dit te regelen. “Zo niet worden ze zonder elektriciteit en gas gezet, luidt de brief. Sedertdien is mijn mama in paniek, ze kan nauwelijks nog slapen”, vervolgt Jo Smet.

Mistery Switch Out

“Bij Lampiris vertelden ze mij dat het contract geannuleerd werd via een ‘Mistery Switch Out’. Dit wordt opgesteld wanneer er een onrechtmatig contract wordt opgemaakt en bijgevolg onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de EAN-meters die eigendom zijn van Fluvius.”

“Deze MSO wordt doorgegeven aan Fluvius die dan de klant naar het oude contract met dezelfde voorwaarden terug katapulteert. De oude energieleverancier Luminus bevestigt telefonisch dat het oude dossier terug opgestart wordt. Ik moet geen actie meer ondernemen naar Fluvius toe. De bevoegde dienst zou het nodige doen en mij op de hoogte houden.”

Geen gehoor

“Mijn herhaalde vragen om al die telefonische beloftes te staven met e-mails als bewijs vinden geen gehoor. Ook Fluvius reageert niet op mijn mails. Mijn ouders vrezen eerstdaags zonder stroom te vallen”, aldus Jo Smet. De Ombudsman voor Energie heeft zowel Fluvius als Luminus gevraagd om het nodige te doen…