Beitemnaars Eddy Dewolf en Virpi Nykänen houden inzamelactie voor achtergebleven dieren in Oekraïne

Eddy Dewolf en Virpi Nykänen uit Beitem zetten via de National Belgian Rottweiler Club een inzamelactie op touw voor de achtergebleven dieren in Oekraïne. “Niet enkel honden, maar ook schapen en andere dieren willen we met deze inzameling steunen.”

Eddy Dewolf is een echte hondenvriend die met zijn Rottweilers al meermaals deelnam aan schoonheidswedstrijden. Ooit werd hij zelfs wereldkampioen met een van zijn honden.

“Samen met mijn vrouw Virpi run ik de rottweilerkennel Hof Chao. We hebben zeven rottweilers en reizen de wereld rond voor wedstrijden”, vertelt hij. Op een van die omzwervingen ontmoette het Roeselaarse koppel de Oekraïense Igor en Maria Dubovenko. Zij zijn binnen het wereldje actief als fokkers en keurmeesters. Igor en Maria wonen in Odessa, maar sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is Maria samen met hun zoon Jan naar Duitsland gevlucht. In Oekraïne ontfermt Igor zich nog steeds over hun huis, zaak, zijn bejaarde moeder en hun dieren.”

Achtergebleven dieren

Eddy hoorde van Igor dat veel huisdieren aan hun lot overgelaten zijn sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland. Als dierenliefhebbers kunnen hij en Virpi niet blijven toekijken en dus gaan ze een inzamelactie opzetten.

“We willen de eigenaars steunen en hulp organiseren voor de huisdieren die aan hun lot overgelaten werden. Uiteraard voor honden, maar ook voor andere dieren”, zegt Eddy.

Het koppel bleef niet bij de pakken zitten. Samen met hun sponsors, Mera dierenvoeding en dierenspeciaalzaak Euro Joe uit Moorslede, organiseren Eddy en Virpi een tombola tijdens de clubshow op 19 juni in Geel. De opbrengst gaat naar de Oekraïense dieren en hun eigenaars. “We weten perfect waar het geld naartoe gaat. Igor zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt.”

Erg dankbaar

Maria, de vrouw van Igor, is het koppel uit Beitem heel erg dankbaar. “Eddy en Virpi tonen dat ze een groot hart hebben. Inmiddels zijn er heel veel mensen uit Oekraïne gevlucht, maar velen laten vaak noodgedwongen hun huisdieren achter. Andere eigenaars hebben geen geld meer om voer te kopen voor hun huisdieren.

Igor kent veel dierenliefhebbers in Oekraïne en hun persoonlijke situatie. Hij zal ervoor zorgen dat het geld goed terechtkomt.”