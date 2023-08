Beiaardier Frank Deleu officieel aangesteld als ereburger: “Voel me hier zeer ongemakkelijk bij, maar ben wel zeer vereerd”

Frank Deleu (71) werd donderdagavond in het stadhuis van Menen officieel aangesteld als ereburger van Menen. De beiaardier, geboren in de schaduw van het belfort, is de negende Menenaar die die eer te beurt valt. “Ik voel me hier zeer ongemakkelijk bij, maar ik ben wel zeer vereerd”, reageerde de kersverse ereburger in een volle aula.

34 jaar lang, van 1979 tot 2013, was Frank Deleu stadsbeiaardier van Menen. Ook was hij stadsbeiaardier van Izegem, Brugge, Kortrijk en Damme. “De meeste musici verlangen naar applaus. Hoog in de toren heb ik nooit die behoefte naar applaus gehad, maar ik heb het hier vandaag gekregen”, bedankte hij de aanwezigen.

Als afsluiter van de huldiging bracht huidig stadsbeiaardier Wim Berteloot een beiaardconcert dat vol zat met knipoogjes naar de levensloop van de nieuwe ereburger.