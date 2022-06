Beiaard speelt weer zomerconcerten

In Izegem wordt in juni en juli traditioneel wat aandacht besteed aan de beiaard met een reeks concerten van onder andere stadsbeiaardier Koen Cosaert.

“De Izegemse beiaard is meer dan 250 jaar oud en dit prachtig stuk erfgoed is nog altijd springlevend. De opleiding van de beiaardiers gebeurt in de Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen en die school, de eerste beiaardschool in de wereld, viert dit jaar het 100-jarige bestaan. Sinds 2010 is de Izegemse stadsbeiaardier Koen Cosaert er directeur en dit willen we in Izegem dan ook de nodige luister geven”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Koen Cosaert neemt twee van de concerten voor zijn rekening.”

“Het startschot wordt gegeven op maandag 13 juni door Els Debevere die stadsbeiaardier is van Nieuwpoort”, licht Koen Cosaert toe die als stadsbeiaardier het concert van maandag 20 juni op zich neemt. “Op maandag 27 juni is Koen Van Assche, stadsbeiaardier van Antwerpen en Lier te gast en op maandag 4 juli speelt Eddy Mariën, stadsbeiaardier van Mechelen en Leuven het concert”, zegt Koen Cosaert die ook het laatste concert van de reeks op maandag 11 juli speelt.

Luisterplaats

“De geïnteresseerden kunnen dit jaar opnieuw terecht op de intieme luisterplaats naast het oude postgebouw in de Baron de Pélichystraat. Het concert wordt ook weer opgeluisterd door kleine optredens van leerlingen van de Izegemse Kunstacademie Art’Iz en door de technische ondersteuning van cultuurhuis De Leest kunnen de luisteraars niet alleen luisteren maar op een groot scherm ook de beiaardiers in de toren van de Sint-Tillokerk aan het werk zien”, aldus Geerwin Vandekerckhove.

“In 2018 gingen we naar aanleiding van de herdenking van het einde van de WO I op zoek naar nieuwe melodieën voor de automatische beiaard.

In 2023 zal het de 40ste keer zijn dat er beiaardconcerten zijn in Izegem en naar aanleiding van die verjaardag zal er opnieuw een oproep komen voor nieuwe melodieën”, besluit schepen Kurt Himpe. (vadu)

Info: www.deleest.be.