Beiaard laat Brugse steun aan Oekraïne horen

Volgend weekend (5 en 6 maart, van 11 tot 12 uur) zullen alle beiaarden Oekraïense muziek spelen als teken van solidariteit met het zwaar getroffen land. De beiaard van Brugge doet ook mee, er is namelijk een link met het land.

De gebeurtenissen in Oekraïne laten niemand onberoerd. De Beiaard Wereld Federatie, die zo’n 630 beiaarden wereldwijd vertegenwoordigt, wil ook een boodschap van steun en oproep tot vrede laten horen. Volgend weekend zullen alle beiaarden dan ook Oekraïense muziek spelen. De beiaard van Brugge doet ook mee, er is namelijk een link met het getroffen land.

Iryna Riabchun te gast

Stadsbeiaardier Wim Berteloot: “Twee jaar geleden hadden we als gastspeler op de beiaard nog de Oekraïense Iryna Riabchun, een oud-leerlinge van de Mechelse beiaardschool. Zij is nu beiaardier in Kiev, en ondervindt aan den lijve het oorlogsgeweld. Dankzij haar hebben we enkele partituren van Oekraïense muziekstukken in handen gekregen, die zaterdag en zondag tussen 11 en 12 uur te horen zullen zijn.”

Hart onder de riem

Schepen Nico Blontrock: ‘We hebben tijdens de coronacrisis meermaals de kracht van onze beiaard ingezet om mensen een hart onder de riem te steken, hen hoop te geven door muziek. In deze donkere tijden voor Oekraïne vinden we het gepast om dit nu ook te doen. Dat ook een stuk van de beiaardier van Sint-Petersburg zal gespeeld worden, onderstreept dat het om een boodschap van verbondenheid, solidariteit en vrede gaat’.

Zoals gebruikelijk kan de Bruggeling meevolgen op de binnenkoer van de Hallen, of via de Facebookpagina van de Brugse Klokkenspelvereniging.