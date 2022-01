Behoudt de merel de eerste plaats?

Komend weekend, op zaterdag 29 en zondag 30 januari, vindt het Grote Vogelweekend van Natuurpunt plaats.

Elk jaar roept Natuurpunt iedereen op om een kwartier lang vogels te tellen in de tuin of op het balkon. Vorig jaar telden ruim 79.000 mensen mee. Een absoluut record en bijna een verdubbeling van het jaar voordien. Opvallend: de merel werd het meest gespot in onze provincie. Op nationaal vlak veroverde de huismus vlot de eerste plaats, op het pootje gevolgd door de koolmees en de vink. De merel staat pas op de zevende stek. Ook de Turkse tortel(duif) doet het opvallend goed bij ons. In de top drie vinden we naast de merel ook de koolmees en het roodborstje. (BVB)

Info: www.vogelweekend.be