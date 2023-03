Beha’s sieren Smedenstraat in Brugge

Opmerkelijk zicht in de Smedenstraat in Brugge. Aan een grote bomen ter hoogte van een rij horecazaken werd een ‘behaslinger’ opgehangen.

De speciale constructie maakt deel uit van de Lingerieweek – van 4 tot 12 maart – waarvan Brugge dit jaar de gaststad is. Doel van deze week is de kwaliteit en de expertise van de onafhankelijke lingeriezaken in de verf zetten.

In Brugge zijn er zo twintig in totaal, waarvan drie in de Smedenstraat. Deze winkelstraat in het westen van de binnenstad mag zich dan ook dé lingeriestraat van Brugge noemen. In het kader van deze Lingerieweek vind onder meer nog een begeleide wandeling in het kader van Brugse kant en een workshop rond korsetten plaats.

Tijdens deze week geven de aan de campagne deelnemende handelaars een lekkere chocoladen attentie bij elke aankoop. Onderneemster en model Cilou Annys is het gezicht van de campagne.

Alle info over de campagne via https://www.brugge.be/lingerieweek