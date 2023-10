Begraafplaatsen Pittem en Egem nu ook digitaal raadpleegbaar: “In enkele klikken vind je alle info”

Het platform ‘Versteende Getuigenissen’, opgestart door Midwest om het funerair erfgoed in de regio te inventariseren, is vanaf nu ook online in gemeente Pittem.

“Met deze handige tool kunnen onze inwoners en bezoekers van buiten de gemeente op een eenvoudige en efficiënte manier de graven van hun overleden familieleden, vrienden, buren of collega’s op voorhand thuis of ter plekke met de smartphone lokaliseren op een kaart”, vertelt Chris Marreel, schepen van begraafplaatsen. Het gemeentebestuur van Pittem stelde alles in het werk om de lancering nog mogelijk te maken voor Allerheiligen op woensdag 1 november.

Tijd én last gespaard

In de databank www.versteendegetuigenissen.be vind je alle begraafplaatsen van de 16 Midwest-gemeenten. Vanaf nu kan je er ook de gegevens van de begraafplaatsen in Pittem en Egem raadplegen. Het platform stelt de gebruikers in staat om per gemeente de graven op te zoeken op familienaam en voornaam. “In enkele klikken vind je niet alleen de locatie van het graf, maar ook de administratieve gegevens zoals de naam van de overleden persoon en de geboorte- en sterfdatum. Dit waardevolle instrument bespaart niet alleen tijd, maar ook emotionele last, vooral op een dag als Allerheiligen”, vertelt Heidi Lievrouw, schepen van erfgoed.

Nood aan digitalisering

De diensten van het gemeentebestuur van Pittem inventariseerden en digitaliseerden de afgelopen maanden tegen de 3000 overleden personen en de locaties van hun graven. “Hieronder vallen de grafzerken, de urnenmuren, urnenkelders en beide strooiweides in Pittem en Egem. We houden intern ook een lijst bij van de grafzerken die mogelijk een erfgoedwaarde hebben. Hiervoor staan we in contact met de Heemkundige Kring Valère Arickx Pittem”, legt schepen Heidi Lievrouw uit. Het gemeentebestuur van Pittem erkent met de lancering van de Versteende Getuigenissen de groeiende nood aan digitalisering in de samenleving.