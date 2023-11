Begraafplaatsen De Haan en Wenduine krijgen ‘Engelenveld’ ter nagedachtenis aan sterrenkindjes: “Plek van troost en bezinning”

Op de begraafplaatsen van zowel De Haan als Wenduine is een speciale zone gecreëerd ter nagedachtenis aan sterrenkindjes. Deze rustgevende plek kreeg de naam ‘Engelenveld’ en biedt aan families die een sterrenkindje verloren hebben een plaats voor herinnering en troost.

Het is een serene omgeving waar bezoekers kunnen verpozen, reflecteren en de herinnering aan hun geliefde sterrenkindje koesteren. Op de begraafplaats in De Haan werd de beplanting al opgewaardeerd en werd een bankje geplaatst als rustpunt voor ouders en families. In Wenduine wordt de zone binnenkort verder ingericht. “Het was op initiatief van gemeenteraadslid Trui Jonniaux dat we hier werk van maakten”, zegt schepen Hilde Dhont. “Het is vooral belangrijk dat inwoners weten dat het bestaat en dat ze gebruik kunnen maken van deze plek van troost en bezinning. We hopen dat het Engelenveld mensen helpt om het verlies van een kindje te verwerken.”