Begraafplaats Veldegem breidt uit met afscheidsluifel en groen grafpark

Achteraan de begraafplaats in Veldegem is de afscheidsluifel met zitbank de blikvanger van de recente uitbreiding. In het Nederlandse ontwerp liggen de graf- en urnenkelders gegroepeerd in een cirkelvormig veld.

In een latere fase is een tweede identiek grafveld mogelijk. Aan de rand is er ruimte voor een natuurbegraafplaats waar ook urnen in de vrije grond kunnen worden geplaatst. Het gemeentebestuur speelt in Zedelgem daarmee in op de wensen van de overledenen en de nabestaanden die aanzienlijk minder voor klassieke grafkelders kiezen, maar voor kleine urnenzerken en strooiweides. Net als de andere vier begraafplaatsen in Zedelgem evolueert de toekomstige centrale begraafplaats in Veldegem naar een rustig, groen begraafpark waar bezoekers kunnen bezinnen en rouwen, en gewoon tot rust komen.

Op de foto herkennen we v.l.n.r. Rik Schreel (verantwoordelijke begraafplaats), Bart Vergote (voorzitter gemeenteraad), Ellen Goes (schepen), Stijn Timmerman (schepen), Annick Vermeulen (burgemeester), Charlotte Vermeulen (schepen), Jo Vanhixe (studiebureau Plantec) en Caroline Brouckmeersch (dienst burgerzaken.) (HV/foto HV)