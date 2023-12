Begraafplaats Priorij in Bredene heeft voortaan Koesterplek voor ouders van sterrenkindjes

“Als ouders hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap tekent dit hen voor het leven. Wat normaal blijdschap brengt, veroorzaakt nu een vloedgolf aan verdriet en emoties”, geeft schepen Kelly Spillier aan. Ze huldigde vrijdag samen met enkele betrokken ouders een koesterboom in op begraafplaats Priorij. Dat gebeurde naar aanleiding van de Koesterweek.

Jaarlijks organiseert het Berrefonds in de maand december de Koesterweek om het overlijden van sterrenkindjes bespreekbaar te maken. Ter gelegenheid van die Koesterweek, die loopt van 8 tot 15 december, werd op de begraafplaats Priorij een koesterboom voor sterrenkindjes en een boomstambank onthuld. In de koesterboom werd door Nina en Benjamin een eerste koesterplaatje opgehangen voor Esmee*.

“Door een Koesterplek te creëren, willen we als gemeentebestuur de rouw bij het verlies van een ongeboren kindje erkennen. Hier kunnen mensen tot stilte komen of even verpozen op de mooie boomstamzitbank om er hun verdriet te delen en troost te ervaren. De Koesterplek probeert zo een houvast en troost te bieden bij verlies”, legt schepen van Sociale Zaken Kelly Spillier uit.

Ouders die dit wensen, kunnen een koesterplaatje aanvragen om in de koesterboom op te hangen. Ouders kunnen ervoor kiezen om een naam en/of datum in het plaatje te laten graveren.