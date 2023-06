Begraafplaats Oude Vestingstraat in Veurne krijgt parkfunctie

De begraafplaats aan de Oude Vestingstraat in Veurne wordt vanaf deze maand aangepakt om ze om te vormen tot een mooie, serene parkomgeving. Zo wordt de begraafplaats niet alleen groener, maar ook netter en toegankelijker en krijgt hartje Veurne er een kwalitatieve, grote groene long bij.

Met respect voor de overledenen zullen de werken in verschillende fases worden uitgevoerd om deze plek een parkfunctie te geven. Er komen nieuwe bomen en de zieke bomen worden vervangen. Er zal ook duurzame beplanting komen en de paden worden opnieuw aangelegd. Er is een inventaris gemaakt van 600 waardevolle zerken die zullen worden opgewaardeerd.

Verschillende fases

Anne Dequidt, schepen van Openbaar Domein, licht toe: “Deze werken zullen enkele jaren in beslag nemen. De verschillende fases starten telkens in de lente en zullen voor de herdenkingsperiode van 1 november zijn afgerond. Ontwerpbureau Andy Malengier staat in voor het ontwerp van de nieuwe begraafplaats. De uitvoering en de groenaanleg zal door onze eigen Technische Dienst gebeuren. De uitvoering van de eerste fase zal zo’n 50.000 euro kosten.”

Serene plaats

“In deze fase zullen een 150-tal verwaarloosde en oude grafzerken zonder concessie worden verwijderd. Dit is de eerste maal dat in de stad Veurne deze broodnodige oefening zal plaatsvinden. In de toekomst komen ook de kerkhoven in de dorpen hiervoor in aanmerking. Deze rustplaats in het centrum van de stad blijft een serene plaats, maar we maken ze wel een stuk groener. Het is een werk dat enkele jaren zal duren. Tijdens de herdenkingsperiode zal de begraafplaats er telkens netjes bij liggen”, besluit Anne Dequidt.