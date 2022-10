Begraafplaats De Warande heeft nieuw afscheidsmonument en nieuwe strooiweide

In de aanloop naar 1 november werd op woensdag 12 oktober het nieuwe afscheidsmonument en de nieuwe strooiweide voorgesteld op de begraafplaats De Warande in Oostkamp.

Al jaren maakt de gemeente werk van de omvorming van begraafplaatsen naar begraafparken. Het doel is hierbij dat de nabestaanden in een groene, serene omgeving afscheid kunnen nemen of even tot rust te komen. Met de afsluiting van de werken voor de nieuwe strooiweide en de vernieuwing van het centraal wandelpad is de voltooiing van deze fase van de herinrichting een feit.

Centraal, recht voor de toegangspoort werd tevens ook een afscheidsmonument geplaatst in de vorm van een hart, een werk van Wim Depoorter uit Brugge. Deze hartvormige zitbank symboliseert liefde, afscheid, verbondenheid en geborgenheid en biedt tevens de nabestaanden een plaats om terug te denken aan hun dierbaren die overleden zijn. Het hart is tevens een plekje waar ouders van sterrenkindjes terecht kunnen op De Warande.

In een volgende fase waarbij de streefdatum Wereldlichtjesdag is in december zal de sterrenweide geïntegreerd zijn in het kampveld in Waardamme. De gesprekken hiervoor zijn gaande met het Agentschap Natuur en Bos dat eigenaar is van die gronden.

Krantenartikel

Dit alles is er gekomen naar aanleiding van het artikel in de krant van West-Vlaanderen van 5 februari 2021 over het sterrenkindje Emmy, een artikel dat opgepikt werd door Stefaan Bollaert, toen gemeenteraadslid voor N-VA, die aandacht vroeg aan het bestuur rond de problematiek rond een gedenkplaats voor sterrenkindjes of een sterrenweide.

Een aantal maanden geleden ging de gemeente Oostkamp in gesprek met ouders van sterrenkindjes om te zien op welke manier de gemeente het best een herdenkingsplaats voor hen kon voorzien. Het resultaat van deze vergadering uitte zich in twee behoeften die door de gemeente verder zijn uitgewerkt. Het hart op de begraafplaats De Warande dat tegemoetkomt aan de behoefte om op de begraafplaats zelf een warm afscheid- en herdenkingsplek te hebben, maar ook een sterrenweide in Waardamme voor de ouders die behoefte hebben aan een meer natuurlijke plek ter herinnering of afscheid van hun sterrenkindje.

Nieuwe strooiweide

De vorige strooiweide op de begraafplaats lag op een niet zichtbare plaats, eerder weggestoken. Met de herinrichting wilde de gemeente de strooiweide op een meer centrale plaats integreren, voorzien van een nieuwe zuil voor de naamplaatjes en met twee zitbanken, eveneens van de hand van Wim Depoorter. Maar ook met respect voor de vorige strooiweide die zal behouden blijven tot in 2032 om de wettelijke grafrust van 10 jaar te respecteren. (GST)