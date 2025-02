Begraafplaats De Panne tijdelijk gesloten

Van 24 februari tot 14 maart zal de begraafplaats van De Panne op weekdagen gesloten zijn voor het publiek.

Op maandag 24 februari start een aannemer met het ontruimen van enkele vervallen grafconcessies. Als alles volgens de planning verloopt, zullen de werken afgerond zijn op 14 maart. Begrafenissen kunnen er wel plaatsvinden. Deze werken kaderen in het Necropolis-concept van het lokaal bestuur, dat bedoeld is om iedereen een waardige laatste rustplaats aan te bieden. De bedoeling is dat de begraafplaats van De Panne de komende jaren mee zal evolueren met nieuwe trends en nieuwe verwachtingen van burgers. Daarom wordt er ook zorgvuldig omgesprongen met de beschikbare ruimte en wordt de al ingenomen ruimte stelselmatig geoptimaliseerd.