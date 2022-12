Begijnhof in Diksmuide zoekt vrijwilligers die bewoners gezelschap houden

Het Begijnhof in Diksmuide is op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de bewoners gezelschap te houden en om samen activiteiten te doen. Het Begijnhof is een locatie van De Lovie en is een voorziening voor volwassenen met een beperking die onder begeleiding in groepjes samenleven.

Via Leader werd een projectsteun aangevraagd naar inclusie en vrijwilligerswerking en die werd goedgekeurd. “We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers”, vertelt opvoeder Bart Rondelez. “Er kunnen heel wat mensen iets betekenen voor onze bewoners. Ze kunnen hen gewoon gezelschap houden, gaan fietsen, wandelen, tekenen, breien, de winkel uitbaten of samen naar de cinema gaan.”

De wooneenheden van het Begijnhof liggen vrijwel midden in de stad. Het Begijnhof ligt op een unieke locatie met prachtig gerestaureerde historische wooneenheden, van alle comfort voorzien en met achteraan een onbetaalbaar uitzicht over de vele velden. Hier kan men, midden in de stad, genieten van de poldervlakte en daarbij horende rust. “Er is nog plaats voor acht personen met een beperking die op zoek zijn naar ondersteuning en die graag op deze mooi plaats zouden wonen”, duidt Bart.