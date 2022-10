Begeleidingstehuis De Brem viert 60ste verjaardag

Begeleidingstehuis De Brem bestaat 60 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Onder grote belangstelling van de buurtbewoners, de bewoners, de Oostendse politiek en de medewerkers van het begeleidingstehuis, werd er gefeest.

De Brem is een residentiële voorziening in de bijzondere jeugdzorg en biedt plaats aan 34 kinderen tussen 3 en 18 jaar. De Brem is pionier in het jeugdwelzijnswerk. Al van bij het begin is het tehuis een vaste waarde voor het opvangen en begeleiden van kinderen en jongeren uit gebroken gezinnen. Het is meegegroeid met de vele evoluties en tendensen in de sector bijzonder jeugdzorg. Op vandaag zijn zo’n 40 medewerkers aan de slag in De Brem, waarvan 25 begeleiders.

De Brem heet al 60 jaar De Brem, maar de werking werd eigenlijk al veel vroeger al opgestart. Eind 19e eeuw werd het Carolinehof in de Wellingtonstraat opgericht door de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand. Het ontfermde zich aanvankelijk over de kinderen van overleden vissers – Oostende kende een grote vissersgemeenschap in die tijd – en later konden kinderen uit problematische opvoedingssituaties er terecht. In 1962 verhuisde men naar de Elisabethlaan en veranderde de naam in De Brem. Die is tot op vandaag gebleven, al verhuisde het begeleidingstehuis in 2010 naar een nieuwbouw in de Leander Van Massenhovestraat.

Ongelooflijk creatief

De werking evolueerde dan wel, maar de kern bleef altijd dezelfde: het vooropstellen van het belang van de jongeren. Sylvie Declercq is sinds twaalf jaar directeur van de Brem, maar werkte er eerst als pedagogisch coördinator sinds 2004. “De grootste uitdaging is op vandaag de druk op de wachtlijsten”, vertelt Sylvie. “Die zijn heel groot. Het is echter een Vlaams probleem en het is niet alleen bij ons zo. Overal is er veel meer vraag dan aanbod. Maximale ontwikkelingskansen bieden aan de kinderen en jongeren die hier verblijven blijft een primair uitgangspunt. We moeten er alleen voor opletten dat we in de rush naar professionalisering, kwaliteitsbeleid, procedures en checklisten, die uitdagende doelstelling niet uit het oog verliezen. We willen ten allen tijde de huiselijke warmte van onze werking behouden.”

“De Brem is een plek waar ze ongelooflijk creatief aan de slag gaan met weinig middelen”, duidt schepen Natacha Waldmann (Groen). “Toch weten ze de levenskwaliteit van de kinderen te verhogen. Er heerst altijd een warme sfeer en dat is te danken aan de medewerkers die hun job met hart en ziel uitvoeren.”

Altijd open

“De Brem kent geen sluitingsdagen en zo kunnen de jongeren er altijd terecht”, geeft burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) nog mee. “In 2015 werd het begeleidingscentrum versterkt door De Bolle, waar er nog eens plaats is voor 16 jongeren tussen 14 en 21 jaar. De Brem en De Bolle zijn op vandaag zoveel meer dan een begeleidingstehuis. Er wordt getracht om een jongerenvriendelijke huiselijke woonomgeving te creëren, maar er is ook gezinsgerichte ondersteuning. De medewerkers spelen een onnoemelijke grote rol in het leven van heel wat kinderen en jongeren. Iedereen verdient een plaats waar hij of zij zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn.”

In het feestprogramma naar aanleiding van het 60-jarig bestaan werd iedereen betrokken: de gezinnen, de samenwerkingspartners, de oud-medewerkers en zelfs de buurtbewoners.