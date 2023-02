Begeleider Klavervier Oostkamp beklimt Huayna Potosí-berg voor realisatie inclusieve belevingstuin

Op een braakliggend stukje grond in de Azaleastraat, grenzend aan de terreinen van Klavervier, komt er een inclusieve belevingstuin. Om de nodige centen hiervoor in te zamelen, zullen Salvator Cogge en twee vrienden de berg Huayna Potosí in Bolivië beklimmen.

Klavervier Oostkamp vzw De Kade is een huis voor volwassenen met een meervoudige beperking. Nu zijn er plannen om een inclusieve belevingstuin aan te leggen. Deze moet een verbindende ontmoetingsplaats worden waar iedereen welkom is voor een gezellige en deugddoende babbel, om te tuinieren, te fitnessen, uit te rusten en te genieten.

Om dit te kunnen realiseren, zijn er uiteraard centen nodig. Daarom besloot begeleider Salvator Cogge een sportieve uitdaging aan dit doel te koppelen. Samen met twee vrienden, Ivan Baert en Kurt Vansteelandt, zal hij de berg Huayna Potosí in het Zuid-Amerikaanse Bolivië beklimmen.

Weg van de dood

Geen gemakkelijke opgave, want de berg heeft een hoogte van 6.088 meter en de gemiddelde temperatuur schommelt er rond de 0°C overdag en -20°C ‘s nachts. Het trio laat zich sponsoren voor hun avontuur en vraagt om 1 euro te storten per geklommen meter. “Als elke meter dus gesponsord wordt, hebben we al zeker 12.176 euro ingezameld.”

“Maar we gaan nog een stapje verder: als we de Huayna Potosí overwinnen, doen we ook nog de afdaling met de mountainbike van de Camino de la Muerte ofwel ‘weg van de dood’. We hopen dat dit voor extra sponsoring zal zorgen”, vertelt Salvator. Elke eurocent die gedoneerd wordt, gaat naar het goede doel. De drie vrienden financieren hun reis volledig zelf.

Belevingsparcours

De exacte plannen van de belevingstuin zijn nog niet getekend, maar alles zal opgebouwd worden rond een pergola met daarrond een wandelpad dat ook rolstoeltoegankelijk zal zijn. Er zullen zitbanken voorzien worden. Eentje ervan zal gemaakt worden uit gerecupereerd materiaal van het oude gebouw van Klavervier.

Er wordt ook een belevingsparcours voorzien waarop de zintuigen geprikkeld kunnen worden door de aanwezigheid van bloemen en kruiden waardoor ook blinden kunnen genieten van de tuin. De belevingstuin zal onderhouden worden door personen verbonden aan vzw De Kade met de hulp van de buurtbewoners.

Het project steunen

Het project steunen kan op verschillende manieren. Je kan aan de organisatoren of medewerkers een bedrag afgeven, maar je kan ook storten op rekeningnummer BE 39 4700 1802 2119 met jouw naam en belevingstuin als mededeling.

Wens je een fiscaal attest (vanaf 40 euro) kan je storten op rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting, BE 10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling: 020/0340/00080. Stuur vervolgens ook graag een korte mail met vermelding van je naam en het gestorte bedrag naar: salvator.cogge@gmail.com, joke.hillewaert@de-kade.be of via een sms naar 0473 97 99 27.