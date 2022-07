Befaamde Disney-cruise meert voor het eerst aan in ons land

Maandag wordt een hoogdag voor Disney-fanaten, want dan meert het cruiseschip Disney Magic voor het eerst ooit aan in Zeebrugge. Het schip is onderdeel van de vloot van Disney Cruise Line dat vijf schepen en een privé-eiland op de Bahamas als officiële thuisbasis heeft. Sinds een paar jaar vaart het schip ook uit vanuit Dover.

Disney Magic is het oudste schip in de rij en mag een dag eerder, op zondag 30 juli, 24 kaarsjes uitblazen. Het werd indertijd gebouwd in Italië en had een kostprijs van 400 miljoen dollar. Het biedt plaats aan maximaal 2.713 mensen. In totaal zijn er 875 kamers. Ter vergelijking: het vijfde cruiseschip dat vorige maand voor het eerst ter zee werd gelaten biedt plaats aan 4.000 personen, met 1.254 kamers. Het kostenplaatje leunt naar verluidt aan tegen één miljard dollar.

Het schip heeft ook gele reddingsboten, wat niet standaard is. © GF

Aan boord van de Disney Magic zijn er 945 bemanningsleden. Leuk detail: de hoorn is geen klassieke hoorn, maar speelt een stukje uit ‘When You Wish Upon a Star’ uit Pinocchio. Wat ook opvalt, is dat het kleurenschema van de boot hetzelfde is als dat van Mickey Mouse. In die zin zelfs dat Disney een uitzondering kreeg op de internationale maritieme standaard, waardoor de reddingssloepen geel zijn in plaats van oranje.

De lobby van de Disney Magic heeft veel artdeco-elementen. © Disney/Kent Phillips

Het is de eerste keer dat het schip ons land aandoet. Maandagmorgen meert het aan en het vertrek is gepland om 18 uur. Van daaruit gaat het richting Oslo. De stop maakt immers deel uit van een Noord-Europese cruise van 11 nachten. Kostprijs? 6.248 euro voor twee personen.

De klassieke kamers in de Disney Magic. Voor de suites moet je een aardige duit ophoesten. © Disney/Matt Stroshane

Wie gaat voor de duurste suite, mag 76.268,70 euro ophoesten. Halfweg augustus volgend jaar meert het schip nog eens aan bij ons.