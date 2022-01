Befaamde cycloop langs de E17 verkocht voor 29.513 euro

De spraakmakende reus langs de E17 in Waregem, het pronkstuk van Hervé Missiaen, staat al sinds begin deze maand te koop. De veiling is nu afgelopen. De nieuwe eigenaar, momenteel nog onbekend, heeft daar 29.513 euro voor neergeteld, sokkel en toebehoren zoals de frame inbegrepen. Op de Cycloop zelf werd 25.011 euro geboden. Daar is Hervé redelijk tevreden mee: “Een beetje minder dan gehoopt, maar hij zal op een goeie plek terechtkomen”, klink het na de veiling.

Minder dan gehoopt

Er waren in totaal 18 biedingen. Vooral in het laatste uur ging de prijs voor het 7,5 meter hoge kunstwerk stevig omhoog. Rond 17 uur stond de teller nog op 15.000 euro. Normaal gezien was het einde van de veiling om 19 uur gepland, maar door last minute deelnames ging de bieding nog 11 minuten door. Destijds betaalde Hervé zo’n 95.000 euro voor zijn beeld. Hij besefte wel dat hij er niet zoveel voor zou terugkrijgen. “Na alle afschrijvingen stond het nog voor 32.000 euro in mijn boeken. Dat was dan ook het verkoopbedrag waar ik op mikte. Het heeft niet mogen zijn. Maar ik denk dat mijn reus op een goeie plek zal terechtkomen, dat verzacht de pijn”, aldus Hervé, minuten na het einde van de veiling. Hervé weet nog niet wie de nieuwe eigenaar is, maar zou hem sowieso graag spreken om het verhaal achter de bieding te horen.

Initieel was Hervé van plan om een deel van de opbrengst aan het goede doel te schenken, voor hij naar Portugal verhuist. Aangezien hij met verlies heeft verkocht, deelt hij met spijt mee dat dit toch niet mogelijk zal zijn.