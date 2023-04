Beestig op ontdekking tijdens Erfgoeddag in de Westhoek: van Piepauws op het hoppeveld tot beestjes in de sterrenhemel

Op zondag 23 april is het tijd voor een beestige editie van Erfgoeddag. Dat mag je letterlijk nemen, want deze keer staat die volledig in het teken van dieren. In Langemark-Poelkapelle zie je hoe een echt trekpaard het veld omploegt en in Poperinge kan je op stap met de Piepauws.

“Onze relatie met dieren is doorheen de jaren heel wat veranderd’, merkt voorzitter van CO7 Valentijn Despeghel. CO7 is het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat instaat voor de regionale coördinatie van Erfgoeddag. “Van de inzet op het veld vroeger, tot de omgang met dieren in allerlei volkssporten. Dier en mens hadden in het verleden een andere verhouding. Dit rijke thema kan je dit jaar op zo’n 20 activiteiten in de regio ontdekken.”

In Het Rozenhof in Langemark-Poelkapelle zie je hoe een echt trekpaard het veld omploegt. In de hopast van ‘t Neerhof en in drukatelier Raymond hoor je waarom dieren ook voor de hopindrustrie en de boekdrukkunst zo belangrijk waren. In Erfgoeddepot DEPOTYZE ontdek je waarom ze de beestjes daar liever buitenhouden.

Op stap met Piepauws

In Poperinge ga je op stap met de Piepauws. “In het Hopmuseum kan je de Ultieme Belgische Biercollectie van meer dan 2.500 (volle!) flesjes bewonderen. Bij maar liefst één op de 20 bieren ontdek je een verwijzing naar een dier. Ter gelegenheid van Erfgoeddag zetten we, van 11 tot 17 uur, deze beestige bieren in de kijker. Op de gigantische touchscreen kan je alle info over deze bieren en dieren opzoeken. Een echte must see! En natuurlijk kan er ook geproefd worden”, vertelt Caroline Bequoye van het Poperingse hopmuseum.

“Wie het leuk vindt om zich te verkleden kan het kostuum van een lieveheersbeestje aantrekken. Verzamel stippen voor jouw vleugeltjes. Wist je dat dit mooie insect een vriendje van de hop is? Het Hopmuseum is een heel groot gebouw waar je op zoek gaat naar deze vriendjes en je kennis maakt met de hopplant. Natuurgids Anouska gaat tijdens Erfgoeddag dieper in op de fauna van de insecten die leven in en rond het hopveld. Je vindt Anouska terug in de insectenkamer van het museum.” Je kan er terecht om 10.30 uur, 11.45 uur, 14 uur, 15 uur en 16 uur. De toelichting duurt een 20-tal minuten.

Beestjes in de sterrenhemel

In AstroLAB IRIS ga je op zoek naar beestjes aan de sterrenhemel. In Mesen vind je dan weer alle dieren terug in spreekwoorden en gezegden. “Van de bloemetjes en de bijtjes? Help er mee om er een bloemenperkje te zaaien waar de bijtjes zich volop kunnen uitleven. Ben jij een competitiebeest? Ga dan eens langs in Abele waar je de duivensport en het vinkenzetten live kunt meemaken. Of zoek zo veel mogelijk dieren in het straatbeeld van Ieper met de openluchtentoonstelling van het Stadsarchief en vind draken en leeuwen in de kerk van Nieuwkerke”, vertelt Marthe Bulckaen, cultuur- en erfgoedconsulent.

Erfgoeddag 2023 biedt voor elk wat wils en alle activiteiten zijn gratis. Voor bepaalde activiteiten dien je op voorhand in te schrijven. Ontdek het volledige aanbod en meer info op www.co7.be/erfgoeddag-23 of vind de foldertjes met alle activiteiten in jouw gemeente.

