Beestig Halloweenweekend op VABI-hoeve in Roeselare

Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober is het griezelen geblazen op de boerderij van de Roeselaarse middelbare school VABI. De opbrengst van het evenement gaat naar het Withuys project van het Dominiek Savio-instituut in Gits.

Tijdens het weekend wordt de hoeve van VABI opengesteld en zijn er allerlei activiteiten voorzien voor kinderen. Van knutselen tot activiteiten met de aanwezige dieren op de boerderij.

Dominiek Savio heeft een nieuwbouw gezet voor het lager en het kleuter en voor de inrichting van leef-en leerruimtes zijn ze op zoek naar donaties of is er vraag voor acties op touw te zetten. samenkansenbouwen.be

Praktrijkleerkrachten van VABI Marieke Meuleman en Tanya Vereecke zijn de bezielers van het griezelweekend. Dat de opbrengst naar Dominiek Savio gaat, het instituut ligt Marieke nauw aan het hart. “Mijn dochter zit in Dominiek Savio en om iets terug te doen voor de zorgverleners denk ik dat dit de uitgelezen kans is. De opbrengst gaat naar het ‘project Withuys’, dat is een nieuwbouw van Dominiek Savio met een basisschool, internaat en dagopvang”, zegt Marieke.

De beestige halloween op de boerderij gaat door op zaterdag 29 oktober van 14.00 tot 21.00 en op zondag 30 oktober van 14.00 tot 18.00 op de Daiselhoeve in de Wagenstraat 40 in Roeselare.

Inkom: vijf euro (met een tas pompoensoep inbegrepen) ten voordele van Dominiek Savio instituut vzw. Meer info op https://www.facebook.com/beestighalloweenweekend.