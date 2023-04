Beestig Brugge focust in het stadsarchief op zwanen en beren

De twee dieren die de Bruggelingen na aan het hart liggen zijn ongetwijfeld de zwanen en de beren. Zij flankeren niet enkel het Brugse stadswapen, maar hebben ook hun eigen geschiedenis en legende. Dit wordt duidelijk op de tentoonstelling “Brugges beestig duo: de beer en de zwaan.”

De expo in het stadsarchief is een hulde aan wijlen Bruggeling Jan Desmet (1957-2022), dierenliefhebber, vogelaar en oprichter van Mens & Dier op papier vzw (Mendop) waarmee het stadsarchief voor deze tentoonstelling samenwerkte.

“De beer en de zwaan zijn twee iconische dieren voor Brugge”, aldus cultuurschepen Nico Blontrock. “Al eeuwenlang bepalen ze mee het beeld van de stad en daarnaast mag de beer zich de oudste bewoner van Brugge noemen.”

Berenschedel

In de televisieserie ‘Het verhaal van Vlaanderen’ kreeg het legendarische verhaal van Boudewijn en de Brugse beer heel wat aandacht. Dat fictie en realiteit soms dicht bij elkaar liggen, bewijst de vondst enkele decennia geleden van een berenschedel op de Burg en gedateerd 9de-10de eeuw, net de periode waarin de eerste Vlaamse graaf Boudewijn met de ijzeren arm, leefde. Op de expo is er ook aandacht voor Beertje van de loge en zijn diverse kostuums.

Ook de legende van de Brugse zwanen en Pieter Lanchals passeert de revue. Archiefstukken bewijzen dat de aanwezigheid van zwanen op de Brugse reien al veel ouder is dan de legende ons wil doen geloven. Evenmin ontbreekt het verhaal van de zwarte zwaan Burilda Lanchals die in 2014 de Brugse gemoederen beheerste.

Gratis

De tentoonstelling is een samenwerking tussen Mendop vzw en het stadsarchief dat al jaren het ‘beestig erfgoed’ van de vereniging bewaart. Mendop, waarvan Jan Desmet de stichter en bezieler was, is een onafhankelijk archief- en documentatiecentrum over de vele omgangsvormen tussen mensen en dieren. Nu is Jans echtgenote Heidi De Moor, samen met de familie Desmet, de drijvende kracht achter de vzw.

De tentoonstelling in het stadsarchief Brugge, Burg 11A in Brugge, is te zien tot 30 juni 2023. Te bezoeken op weekdagen tijdens de openingsuren van het Stadsarchief en in het weekend van 9.30 tot 17.30 uur. Toegang gratis. Ook een kleine interessante brochure is gratis beschikbaar. (www.brugge.be/algemene-informatie-stadsarchief)