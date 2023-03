Beernemse wielerexpo wordt weer van onder het stof gehaald

Van 1 tot en met 8 april kan je in zaal Sinjo in Sint-Joris opnieuw de Expo Beernemse Wielercultuur bekijken. Ter gelegenheid van ‘Dorp van de Ronde’ en na een voorstel van oppositiepartij N-VA is de expo opnieuw voor het grote publiek te bekijken. De dienst erfgoed werkte samen met de Cultuur Historische Kring Sint-Joris om de tentoonstelling te herwerken en uit te breiden.

Vijf jaar geleden verzamelde de gemeente heel wat foto’s, truitjes en andere materialen die verwijzen naar de koers voor een eerste editie van de expo. “Nu hebben we alle mensen die ons materiaal uitleenden opnieuw opgebeld. Een deel van wat er in de zaal te zien zal zijn, kwam dus al eens aan bod. Maar omdat we over een grotere zaal beschikken en niet hetzelfde willen doen, pleegde ik een telefoontje naar Marino Dhont van de Cultuur Historische Kring Sint-Joris. Hij beschikt over een groot netwerk én archief, waardoor we de expo kunnen aandikken met extra materiaal”, vertelt Conny Lambert van de dienst erfgoed.

De tentoonstelling belicht enerzijds de Beernemse profrenners en laat anderzijds ook de vele wielertoeristenclubs uit de geschiedenis van de gemeente aan bod komen. “Beernem is zot van de koers. Er zijn veel wielerclubs die al lang bestaan en de laatste jaren ontstonden ook heel wat nieuwe verenigingen”, vervolgt Conny.

Speciaal bier

Omdat de tentoonstelling in Sint-Joris wordt opgesteld, pikten de initiatiefnemers een renner uit de deelgemeente als ‘gezicht’. “Roger Lambrecht droeg in 1949 de gele trui en komt uit Sint-Joris. Hij won zelfs een rit naar Brussel”, vertelt Marino Dhont. In 1940 trok hij naar Frankrijk waar hij in Bretagne ging wonen, maar af en toe bezocht hij zijn geboorteplek. Na zijn carrière opende hij een hotel, maar helaas is hij vroeg gestorven.”

Ter gelegenheid van de expo lieten de organisatoren bij Vliegend Paard Brouwers een ‘EXPOrt’ brouwen. “Met de ‘Export Roger Lambrecht’ kunnen we onze wielertraditie nog een beetje meer in de verf zetten. Op zondag 2 april kan je de koers ook in zaal Sinjo bekijken. Iedereen is vanaf 8 uur welkom voor koffie en ontbijt, maar ook het bijzondere biertje zal zeker aangeboden worden”, besluit Marino Dhont.